Galerías
El San Xoán se disfruta en las terrazas de Carballo
Los bares del centro de Carballo han registrado una gran actividad este mediodía
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Mucho ambiente en los bares de Carballo en el día de San Xoán
Los carballeses disfrutan de la jornada festiva y calurosa en los bares del centro
Mar Casal
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Mucho ambiente en los bares de Carballo en el día de San Xoán
Los carballeses disfrutan de la jornada festiva y calurosa en los bares del centro
Mar Casal
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Mucho ambiente en los bares de Carballo en el día de San Xoán
Los carballeses disfrutan de la jornada festiva y calurosa en los bares del centro
Mar Casal
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Los carballeses disfrutan de la jornada festiva y calurosa en los bares del centro
Mar Casal
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Los carballeses disfrutan de la jornada festiva y calurosa en los bares del centro
Mar Casal
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Los carballeses disfrutan de la jornada festiva y calurosa en los bares del centro
Mar Casal
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Los carballeses disfrutan de la jornada festiva y calurosa en los bares del centro
Mar Casal
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Los carballeses disfrutan de la jornada festiva y calurosa en los bares del centro
Mar Casal
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Los carballeses disfrutan de la jornada festiva y calurosa en los bares del centro
Mar Casal
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Los carballeses disfrutan de la jornada festiva y calurosa en los bares del centro
Mar Casal
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Mucho ambiente en los bares de Carballo en el día de San Xoán
Los carballeses disfrutan de la jornada festiva y calurosa en los bares del centro
Mar Casal