Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

El San Xoán se disfruta en las terrazas de Carballo

Los bares del centro de Carballo han registrado una gran actividad este mediodía

Redacción
24/06/2026 15:24
Los carballeses disfrutan de la jornada festiva y calurosa en los bares del centro
1.
Mucho ambiente en los bares de Carballo en el día de San Xoán
Los carballeses disfrutan de la jornada festiva y calurosa en los bares del centro
Mar Casal
Los carballeses disfrutan de la jornada festiva y calurosa en los bares del centro
1.
Mucho ambiente en los bares de Carballo en el día de San Xoán
Los carballeses disfrutan de la jornada festiva y calurosa en los bares del centro
Mar Casal
Los carballeses disfrutan de la jornada festiva y calurosa en los bares del centro
1.
Mucho ambiente en los bares de Carballo en el día de San Xoán
Los carballeses disfrutan de la jornada festiva y calurosa en los bares del centro
Mar Casal
Los carballeses disfrutan de la jornada festiva y calurosa en los bares del centro
1.
Mucho ambiente en los bares de Carballo en el día de San Xoán
Los carballeses disfrutan de la jornada festiva y calurosa en los bares del centro
Mar Casal
Los carballeses disfrutan de la jornada festiva y calurosa en los bares del centro
1.
Mucho ambiente en los bares de Carballo en el día de San Xoán
Los carballeses disfrutan de la jornada festiva y calurosa en los bares del centro
Mar Casal
Los carballeses disfrutan de la jornada festiva y calurosa en los bares del centro
1.
Mucho ambiente en los bares de Carballo en el día de San Xoán
Los carballeses disfrutan de la jornada festiva y calurosa en los bares del centro
Mar Casal
Los carballeses disfrutan de la jornada festiva y calurosa en los bares del centro
1.
Mucho ambiente en los bares de Carballo en el día de San Xoán
Los carballeses disfrutan de la jornada festiva y calurosa en los bares del centro
Mar Casal
Los carballeses disfrutan de la jornada festiva y calurosa en los bares del centro
1.
Mucho ambiente en los bares de Carballo en el día de San Xoán
Los carballeses disfrutan de la jornada festiva y calurosa en los bares del centro
Mar Casal
Los carballeses disfrutan de la jornada festiva y calurosa en los bares del centro
1.
Mucho ambiente en los bares de Carballo en el día de San Xoán
Los carballeses disfrutan de la jornada festiva y calurosa en los bares del centro
Mar Casal
Los carballeses disfrutan de la jornada festiva y calurosa en los bares del centro
1.
Mucho ambiente en los bares de Carballo en el día de San Xoán
Los carballeses disfrutan de la jornada festiva y calurosa en los bares del centro
Mar Casal
Los carballeses disfrutan de la jornada festiva y calurosa en los bares del centro
1.
Mucho ambiente en los bares de Carballo en el día de San Xoán
Los carballeses disfrutan de la jornada festiva y calurosa en los bares del centro
Mar Casal

Lo más leído

Te puede interesar

Los carballeses disfrutan de la jornada festiva y calurosa en los bares del centro

El San Xoán se disfruta en las terrazas de Carballo
Redacción
Los carballeses celebran el día grande de sus fiestas patronales con mucha devoción, música y animación en las calles

El día grande de San Xoán, en imágenes
Mar Casal
Cachela del San Xoán carballés (20)

Así ardió la gran cachela del San Xoán de Carballo
Redacción
Sardiñada de la calle Xúpiter (10)

Los vecinos de la calle Xúpiter de Carballo celebran su tradicional sardiñada
Redacción