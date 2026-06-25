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El concierto de Baiuca, en imágenes

Actuó este miércoles en el San Xoán carballés

Redacción
25/06/2026 12:23
Concierto de Baiuca en Carballo (16)
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Concierto de Baiuca en Carballo (12)
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Concierto de Baiuca en Carballo (20)
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Concierto de Baiuca en Carballo (19)
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Concierto de Baiuca en Carballo (18)
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Concierto de Baiuca en Carballo (6)
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