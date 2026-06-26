Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Concierto de Tito Ramírez en Carballo

Mar Casal
26/06/2026 21:57
Tito Ramírez abrió una nueva noche de verbena en la recta final del San Xoán
1.
Concierto de Tito Ramírez en el San Xoán de Carballo
Tito Ramírez abrió una nueva noche de verbena en la recta final del San Xoán
Mar Casal
Tito Ramírez abrió una nueva noche de verbena en la recta final del San Xoán
1.
Concierto de Tito Ramírez en el San Xoán de Carballo
Tito Ramírez abrió una nueva noche de verbena en la recta final del San Xoán
Mar Casal
Tito Ramírez abrió una nueva noche de verbena en la recta final del San Xoán
1.
Concierto de Tito Ramírez en el San Xoán de Carballo
Tito Ramírez abrió una nueva noche de verbena en la recta final del San Xoán
Mar Casal
Tito Ramírez abrió una nueva noche de verbena en la recta final del San Xoán
1.
Concierto de Tito Ramírez en el San Xoán de Carballo
Tito Ramírez abrió una nueva noche de verbena en la recta final del San Xoán
Mar Casal
Tito Ramírez abrió una nueva noche de verbena en la recta final del San Xoán
1.
Concierto de Tito Ramírez en el San Xoán de Carballo
Tito Ramírez abrió una nueva noche de verbena en la recta final del San Xoán
Mar Casal
Tito Ramírez abrió una nueva noche de verbena en la recta final del San Xoán
1.
Concierto de Tito Ramírez en el San Xoán de Carballo
Tito Ramírez abrió una nueva noche de verbena en la recta final del San Xoán
Mar Casal
Tito Ramírez abrió una nueva noche de verbena en la recta final del San Xoán
1.
Concierto de Tito Ramírez en el San Xoán de Carballo
Tito Ramírez abrió una nueva noche de verbena en la recta final del San Xoán
Mar Casal
Tito Ramírez abrió una nueva noche de verbena en la recta final del San Xoán
1.
Concierto de Tito Ramírez en el San Xoán de Carballo
Tito Ramírez abrió una nueva noche de verbena en la recta final del San Xoán
Mar Casal
Tito Ramírez abrió una nueva noche de verbena en la recta final del San Xoán
1.
Concierto de Tito Ramírez en el San Xoán de Carballo
Tito Ramírez abrió una nueva noche de verbena en la recta final del San Xoán
Mar Casal
Tito Ramírez abrió una nueva noche de verbena en la recta final del San Xoán
1.
Concierto de Tito Ramírez en el San Xoán de Carballo
Tito Ramírez abrió una nueva noche de verbena en la recta final del San Xoán
Mar Casal
Tito Ramírez abrió una nueva noche de verbena en la recta final del San Xoán
1.
Concierto de Tito Ramírez en el San Xoán de Carballo
Tito Ramírez abrió una nueva noche de verbena en la recta final del San Xoán
Mar Casal
Tito Ramírez abrió una nueva noche de verbena en la recta final del San Xoán
1.
Concierto de Tito Ramírez en el San Xoán de Carballo
Tito Ramírez abrió una nueva noche de verbena en la recta final del San Xoán
Mar Casal
Tito Ramírez abrió una nueva noche de verbena en la recta final del San Xoán
1.
Concierto de Tito Ramírez en el San Xoán de Carballo
Tito Ramírez abrió una nueva noche de verbena en la recta final del San Xoán
Mar Casal

Lo más leído

Te puede interesar

Tito Ramírez abrió una nueva noche de verbena en la recta final del San Xoán

Concierto de Tito Ramírez en Carballo
Mar Casal
El San Xoán de Carballo vivió este viernes una jornada festiva dedicada a los más pequeños

El San Xoán de los niños
Mar Casal
Concierto de Baiuca en Carballo (16)

El concierto de Baiuca, en imágenes
Redacción
Los carballeses disfrutan de la jornada festiva y calurosa en los bares del centro

El San Xoán se disfruta en las terrazas de Carballo
Redacción