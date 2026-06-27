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Emotivo homenaje a Doro en Santa Comba
El Xallas rindió homenaje a su mítico capitán con un partido entre los veterano y las leyendas del Real Madrid al que asistieron unas mil personas
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Homenaje a Doro en Santa Comba con las leyendas del Real Madrid
El Xallas rindió un homenaje a su mítico capitán, Doro, en un partido entre los veteranos y leyendas del Real Madrid encabezados por Paco Buyo
Raúl López Molina
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Homenaje a Doro en Santa Comba con las leyendas del Real Madrid
El Xallas rindió un homenaje a su mítico capitán, Doro, en un partido entre los veteranos y leyendas del Real Madrid encabezados por Paco Buyo
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