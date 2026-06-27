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Diario de Ferrol

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Joe Crepúsculo, 9Louro y Ráfaga animan en San Xoán

La Praza do Concello de Carballo se llenó este sábado para una larga noche de conciertos y verbenas

Mar Casal
27/06/2026 17:59
Ráfaga puso a bailar a Carballo durante el San Xoán
1.
Ráfaga puso a bailar a Carballo durante el San Xoán
Ráfaga puso a bailar a Carballo durante el San Xoán
Mar Casal
Ráfaga puso a bailar a Carballo durante el San Xoán
1.
Ráfaga puso a bailar a Carballo durante el San Xoán
Ráfaga puso a bailar a Carballo durante el San Xoán
Mar Casal
Ráfaga puso a bailar a Carballo durante el San Xoán
1.
Ráfaga puso a bailar a Carballo durante el San Xoán
Ráfaga puso a bailar a Carballo durante el San Xoán
Mar Casal
Ráfaga puso a bailar a Carballo durante el San Xoán
1.
Ráfaga puso a bailar a Carballo durante el San Xoán
Ráfaga puso a bailar a Carballo durante el San Xoán
Mar Casal
Ráfaga puso a bailar a Carballo durante el San Xoán
1.
Ráfaga puso a bailar a Carballo durante el San Xoán
Ráfaga puso a bailar a Carballo durante el San Xoán
Mar Casal
Ráfaga puso a bailar a Carballo durante el San Xoán
1.
Ráfaga puso a bailar a Carballo durante el San Xoán
Ráfaga puso a bailar a Carballo durante el San Xoán
Mar Casal
9Louro lleno la Praza do Concello durante su actuación en el San Xoán de Carballo
1.
9Louro actuando en el San Xoán de Carballo
9Louro lleno la Praza do Concello durante su actuación en el San Xoán de Carballo
Mar Casal
9Louro lleno la Praza do Concello durante su actuación en el San Xoán de Carballo
1.
9Louro actuando en el San Xoán de Carballo
9Louro lleno la Praza do Concello durante su actuación en el San Xoán de Carballo
Mar Casal
9Louro lleno la Praza do Concello durante su actuación en el San Xoán de Carballo
1.
9Louro actuando en el San Xoán de Carballo
9Louro lleno la Praza do Concello durante su actuación en el San Xoán de Carballo
Mar Casal
9Louro lleno la Praza do Concello durante su actuación en el San Xoán de Carballo
1.
9Louro actuando en el San Xoán de Carballo
9Louro lleno la Praza do Concello durante su actuación en el San Xoán de Carballo
Mar Casal
9Louro lleno la Praza do Concello durante su actuación en el San Xoán de Carballo
1.
9Louro actuando en el San Xoán de Carballo
9Louro lleno la Praza do Concello durante su actuación en el San Xoán de Carballo
Mar Casal
9Louro lleno la Praza do Concello durante su actuación en el San Xoán de Carballo
1.
9Louro actuando en el San Xoán de Carballo
9Louro lleno la Praza do Concello durante su actuación en el San Xoán de Carballo
Mar Casal
9Louro lleno la Praza do Concello durante su actuación en el San Xoán de Carballo
1.
9Louro actuando en el San Xoán de Carballo
9Louro lleno la Praza do Concello durante su actuación en el San Xoán de Carballo
Mar Casal
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
1.
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
Mar Casal
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
1.
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
Mar Casal
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
1.
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
Mar Casal
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
1.
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
Mar Casal
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
1.
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
Mar Casal
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
1.
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
Mar Casal
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
1.
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
Mar Casal
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
1.
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
Mar Casal
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
1.
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
Mar Casal
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
1.
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
Mar Casal
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
1.
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
Mar Casal
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
1.
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
Mar Casal

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