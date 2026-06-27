Galerías
Joe Crepúsculo, 9Louro y Ráfaga animan en San Xoán
La Praza do Concello de Carballo se llenó este sábado para una larga noche de conciertos y verbenas
1.
Ráfaga puso a bailar a Carballo durante el San Xoán
Ráfaga puso a bailar a Carballo durante el San Xoán
Mar Casal
1.
Ráfaga puso a bailar a Carballo durante el San Xoán
Ráfaga puso a bailar a Carballo durante el San Xoán
Mar Casal
1.
Ráfaga puso a bailar a Carballo durante el San Xoán
Ráfaga puso a bailar a Carballo durante el San Xoán
Mar Casal
1.
Ráfaga puso a bailar a Carballo durante el San Xoán
Ráfaga puso a bailar a Carballo durante el San Xoán
Mar Casal
1.
Ráfaga puso a bailar a Carballo durante el San Xoán
Ráfaga puso a bailar a Carballo durante el San Xoán
Mar Casal
1.
Ráfaga puso a bailar a Carballo durante el San Xoán
Ráfaga puso a bailar a Carballo durante el San Xoán
Mar Casal
1.
9Louro actuando en el San Xoán de Carballo
9Louro lleno la Praza do Concello durante su actuación en el San Xoán de Carballo
Mar Casal
1.
9Louro actuando en el San Xoán de Carballo
9Louro lleno la Praza do Concello durante su actuación en el San Xoán de Carballo
Mar Casal
1.
9Louro actuando en el San Xoán de Carballo
9Louro lleno la Praza do Concello durante su actuación en el San Xoán de Carballo
Mar Casal
1.
9Louro actuando en el San Xoán de Carballo
9Louro lleno la Praza do Concello durante su actuación en el San Xoán de Carballo
Mar Casal
1.
9Louro actuando en el San Xoán de Carballo
9Louro lleno la Praza do Concello durante su actuación en el San Xoán de Carballo
Mar Casal
1.
9Louro actuando en el San Xoán de Carballo
9Louro lleno la Praza do Concello durante su actuación en el San Xoán de Carballo
Mar Casal
1.
9Louro actuando en el San Xoán de Carballo
9Louro lleno la Praza do Concello durante su actuación en el San Xoán de Carballo
Mar Casal
1.
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
Mar Casal
1.
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
Mar Casal
1.
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
Mar Casal
1.
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
Mar Casal
1.
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
Mar Casal
1.
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
Mar Casal
1.
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
Mar Casal
1.
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
Mar Casal
1.
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
Mar Casal
1.
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
Mar Casal
1.
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
Mar Casal
1.
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
Concierto de Joe Crepúsculo en el San Xoán de Carballo
Mar Casal