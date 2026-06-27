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Sardinas y churrasco en Estramil
Unas 215 personas se dieron cita en la comida organizada por la asociación Fonte da Virxe
1.
Sardiñada de la ACD Fonte Virxe da Virxe de Estramil de A Laracha
Unos 215 socios y vecinos disfrutaron este sábado de la sardiñada y churrascada organizada por la ACD Fonte da Virxe de Estramil larachesa
M. Negreira
1.
Sardiñada de la ACD Fonte Virxe da Virxe de Estramil de A Laracha
Unos 215 socios y vecinos disfrutaron este sábado de la sardiñada y churrascada organizada por la ACD Fonte da Virxe de Estramil larachesa
M. Negreira
1.
Sardiñada de la ACD Fonte Virxe da Virxe de Estramil de A Laracha
Unos 215 socios y vecinos disfrutaron este sábado de la sardiñada y churrascada organizada por la ACD Fonte da Virxe de Estramil larachesa
M. Negreira
1.
Sardiñada de la ACD Fonte Virxe da Virxe de Estramil de A Laracha
Unos 215 socios y vecinos disfrutaron este sábado de la sardiñada y churrascada organizada por la ACD Fonte da Virxe de Estramil larachesa
M. Negreira
1.
Sardiñada de la ACD Fonte Virxe da Virxe de Estramil de A Laracha
Unos 215 socios y vecinos disfrutaron este sábado de la sardiñada y churrascada organizada por la ACD Fonte da Virxe de Estramil larachesa
M. Negreira
1.
Sardiñada de la ACD Fonte Virxe da Virxe de Estramil de A Laracha
Unos 215 socios y vecinos disfrutaron este sábado de la sardiñada y churrascada organizada por la ACD Fonte da Virxe de Estramil larachesa
M. Negreira
1.
Sardiñada de la ACD Fonte Virxe da Virxe de Estramil de A Laracha
Unos 215 socios y vecinos disfrutaron este sábado de la sardiñada y churrascada organizada por la ACD Fonte da Virxe de Estramil larachesa
M. Negreira
1.
Sardiñada de la ACD Fonte Virxe da Virxe de Estramil de A Laracha
Unos 215 socios y vecinos disfrutaron este sábado de la sardiñada y churrascada organizada por la ACD Fonte da Virxe de Estramil larachesa
M. Negreira
1.
Sardiñada de la ACD Fonte Virxe da Virxe de Estramil de A Laracha
Unos 215 socios y vecinos disfrutaron este sábado de la sardiñada y churrascada organizada por la ACD Fonte da Virxe de Estramil larachesa
M. Negreira
1.
Sardiñada de la ACD Fonte Virxe da Virxe de Estramil de A Laracha
Unos 215 socios y vecinos disfrutaron este sábado de la sardiñada y churrascada organizada por la ACD Fonte da Virxe de Estramil larachesa
M. Negreira
1.
Sardiñada de la ACD Fonte Virxe da Virxe de Estramil de A Laracha
Unos 215 socios y vecinos disfrutaron este sábado de la sardiñada y churrascada organizada por la ACD Fonte da Virxe de Estramil larachesa
M. Negreira
1.
Sardiñada de la ACD Fonte Virxe da Virxe de Estramil de A Laracha
Unos 215 socios y vecinos disfrutaron este sábado de la sardiñada y churrascada organizada por la ACD Fonte da Virxe de Estramil larachesa
M. Negreira
1.
Sardiñada de la ACD Fonte Virxe da Virxe de Estramil de A Laracha
Unos 215 socios y vecinos disfrutaron este sábado de la sardiñada y churrascada organizada por la ACD Fonte da Virxe de Estramil larachesa
M. Negreira