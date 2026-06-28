Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Gran ambiente en la Festa da Carballeira de Baio

Raúl López
28/06/2026 20:54
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
1.
Gran ambiente en la Festa da Carballeira de Baio
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
Raúl López Molina
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
1.
Gran ambiente en la Festa da Carballeira de Baio
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
Raúl López Molina
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
1.
Gran ambiente en la Festa da Carballeira de Baio
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
Raúl López Molina
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
1.
Gran ambiente en la Festa da Carballeira de Baio
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
Raúl López Molina
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
1.
Gran ambiente en la Festa da Carballeira de Baio
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
Raúl López Molina
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
1.
Gran ambiente en la Festa da Carballeira de Baio
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
Raúl López Molina
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
1.
Gran ambiente en la Festa da Carballeira de Baio
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
Raúl López Molina
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
1.
Gran ambiente en la Festa da Carballeira de Baio
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
Raúl López Molina
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
1.
Gran ambiente en la Festa da Carballeira de Baio
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
Raúl López Molina
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
1.
Gran ambiente en la Festa da Carballeira de Baio
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
Raúl López Molina
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
1.
Gran ambiente en la Festa da Carballeira de Baio
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
Raúl López Molina
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
1.
Gran ambiente en la Festa da Carballeira de Baio
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
Raúl López Molina
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
1.
Gran ambiente en la Festa da Carballeira de Baio
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
Raúl López Molina
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
1.
Gran ambiente en la Festa da Carballeira de Baio
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
Raúl López Molina
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
1.
Gran ambiente en la Festa da Carballeira de Baio
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
Raúl López Molina
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
1.
Gran ambiente en la Festa da Carballeira de Baio
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
Raúl López Molina
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
1.
Gran ambiente en la Festa da Carballeira de Baio
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
Raúl López Molina
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
1.
Gran ambiente en la Festa da Carballeira de Baio
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
Raúl López Molina
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
1.
Gran ambiente en la Festa da Carballeira de Baio
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
Raúl López Molina
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
1.
Gran ambiente en la Festa da Carballeira de Baio
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
Raúl López Molina
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
1.
Gran ambiente en la Festa da Carballeira de Baio
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
Raúl López Molina

Lo más leído

Te puede interesar

Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira

Gran ambiente en la Festa da Carballeira de Baio
Raúl López
Los carballeses despidieron el San Xoán con la fiesta más familiar en el bosque do Añón

La Festa do Bosque despide el San Xoán
Raúl López
Vimianzo acogió una nueva edición de la Legua Irmandiña que da el pistoletazo de salida a la semana del Asalto ao Castelo

Espectacular Legua Irmandiña en Vimianzo
Raúl López
Gran noche con León Benavente en el Rockin

León Benavente hace vibrar Carballo
Raúl López