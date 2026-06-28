Galerías
Gran ambiente en la Festa da Carballeira de Baio
1.
Gran ambiente en la Festa da Carballeira de Baio
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
Raúl López Molina
1.
Gran ambiente en la Festa da Carballeira de Baio
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
Raúl López Molina
1.
Gran ambiente en la Festa da Carballeira de Baio
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
Raúl López Molina
1.
Gran ambiente en la Festa da Carballeira de Baio
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
Raúl López Molina
1.
Gran ambiente en la Festa da Carballeira de Baio
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
Raúl López Molina
1.
Gran ambiente en la Festa da Carballeira de Baio
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
Raúl López Molina
1.
Gran ambiente en la Festa da Carballeira de Baio
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
Raúl López Molina
1.
Gran ambiente en la Festa da Carballeira de Baio
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
Raúl López Molina
1.
Gran ambiente en la Festa da Carballeira de Baio
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
Raúl López Molina
1.
Gran ambiente en la Festa da Carballeira de Baio
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
Raúl López Molina
1.
Gran ambiente en la Festa da Carballeira de Baio
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
Raúl López Molina
1.
Gran ambiente en la Festa da Carballeira de Baio
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
Raúl López Molina
1.
Gran ambiente en la Festa da Carballeira de Baio
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
Raúl López Molina
1.
Gran ambiente en la Festa da Carballeira de Baio
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
Raúl López Molina
1.
Gran ambiente en la Festa da Carballeira de Baio
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
Raúl López Molina
1.
Gran ambiente en la Festa da Carballeira de Baio
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
Raúl López Molina
1.
Gran ambiente en la Festa da Carballeira de Baio
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
Raúl López Molina
1.
Gran ambiente en la Festa da Carballeira de Baio
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
Raúl López Molina
1.
Gran ambiente en la Festa da Carballeira de Baio
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
Raúl López Molina
1.
Gran ambiente en la Festa da Carballeira de Baio
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
Raúl López Molina
1.
Gran ambiente en la Festa da Carballeira de Baio
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
Raúl López Molina