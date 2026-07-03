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Primera jornada del VI torneo 3x3Carballo

Mar Casal
03/07/2026 18:12
Más de 300 jugadores se reúnen desde este viernes en el torneo organizado por Escola Lubiáns, la única competición de este formato en Galicia.
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La primera jornada del VI torneo 3x3 Carballo de hockey sobre patines
Más de 300 jugadores se reúnen desde este viernes en el torneo organizado por Escola Lubiáns, la única competición de este formato en Galicia.
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