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Primera jornada del VI torneo 3x3Carballo
1.
La primera jornada del VI torneo 3x3 Carballo de hockey sobre patines
Más de 300 jugadores se reúnen desde este viernes en el torneo organizado por Escola Lubiáns, la única competición de este formato en Galicia.
Mar Casal
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