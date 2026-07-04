Galerías
Baldaio celebra su Romaría Galega
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Romería Galega de Baldaio
Este sábado se celebra en Baldaio una nueva edición de la Romaría Galega, con mucho churrasco, sardiñas y buen ambiente
MN
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Romería Galega de Baldaio
Este sábado se celebra en Baldaio una nueva edición de la Romaría Galega, con mucho churrasco, sardiñas y buen ambiente
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Romería Galega de Baldaio
Este sábado se celebra en Baldaio una nueva edición de la Romaría Galega, con mucho churrasco, sardiñas y buen ambiente
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Romería Galega de Baldaio
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Romería Galega de Baldaio
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Romería Galega de Baldaio
Este sábado se celebra en Baldaio una nueva edición de la Romaría Galega, con mucho churrasco, sardiñas y buen ambiente
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Este sábado se celebra en Baldaio una nueva edición de la Romaría Galega, con mucho churrasco, sardiñas y buen ambiente
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