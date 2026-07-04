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Diario de Ferrol

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Las irmandades parroquiais llenan el Asalto

Raúl López
04/07/2026 20:36
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
1.
Desfile de Imandandes Parroquiais y pregón del Asalto
El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo
Raúl López Molina

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