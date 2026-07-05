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Así fue la segunda edición de la pedestre de Laxe
1.
II Carreira Pedestre de Laxe
Más de 300 corredores se dieron cita este domingo para participar en la segunda edición de la carretera laxense en una jornada muy calurosa
Raúl López Molina
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II Carreira Pedestre de Laxe
Más de 300 corredores se dieron cita este domingo para participar en la segunda edición de la carretera laxense en una jornada muy calurosa
Raúl López Molina
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Raúl López Molina
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