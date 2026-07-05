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Así fue la segunda edición de la pedestre de Laxe

Raúl López
05/07/2026 18:04
Más de 300 corredores se dieron cita este domingo para participar en la segunda edición de la carretera laxense en una jornada muy calurosa
1.
II Carreira Pedestre de Laxe
Más de 300 corredores se dieron cita este domingo para participar en la segunda edición de la carretera laxense en una jornada muy calurosa
Raúl López Molina
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