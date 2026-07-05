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Diario de Ferrol

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El Lume Irmandiño incendia Vimianzo

Una marea humana inundó el municipio durante el Asalto ao Castelo

Raúl López
05/07/2026 15:03
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
1.
Asalto al Castelo de Vimianzo
El Lume Irmandiño volvió a encender Vimianzo durante el Asalto ao Castelo
Raúl López Molina

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