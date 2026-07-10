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Diario de Ferrol

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Procesión de San Cristóbal en Baio

La localidad disfruta de las fiestas

Redacción
10/07/2026 16:00
Procesión de San Cristóbal en Baio (32)
1.
Procesión de San Cristóbal en Baio (32)
Procesión de San Cristóbal en Baio (32)
Mar Casal
Procesión de San Cristóbal en Baio (35)
1.
Procesión de San Cristóbal en Baio (35)
Procesión de San Cristóbal en Baio (35)
Mar Casal
Procesión de San Cristóbal en Baio (36)
1.
Procesión de San Cristóbal en Baio (36)
Procesión de San Cristóbal en Baio (36)
Mar Casal
Procesión de San Cristóbal en Baio (37)
1.
Procesión de San Cristóbal en Baio (37)
Procesión de San Cristóbal en Baio (37)
Mar Casal
Procesión de San Cristóbal en Baio (38)
1.
Procesión de San Cristóbal en Baio (38)
Procesión de San Cristóbal en Baio (38)
Mar Casal
Procesión de San Cristóbal en Baio (34)
1.
Procesión de San Cristóbal en Baio (34)
Procesión de San Cristóbal en Baio (34)
Mar Casal
Procesión de San Cristóbal en Baio (33)
1.
Procesión de San Cristóbal en Baio (33)
Procesión de San Cristóbal en Baio (33)
Mar Casal
Procesión de San Cristóbal en Baio (31)
1.
Procesión de San Cristóbal en Baio (31)
Procesión de San Cristóbal en Baio (31)
Mar Casal
Procesión de San Cristóbal en Baio (27)
1.
Procesión de San Cristóbal en Baio (27)
Procesión de San Cristóbal en Baio (27)
Mar Casal
Procesión de San Cristóbal en Baio (28)
1.
Procesión de San Cristóbal en Baio (28)
Procesión de San Cristóbal en Baio (28)
Mar Casal
Procesión de San Cristóbal en Baio (29)
1.
Procesión de San Cristóbal en Baio (29)
Procesión de San Cristóbal en Baio (29)
Mar Casal
Procesión de San Cristóbal en Baio (30)
1.
Procesión de San Cristóbal en Baio (30)
Procesión de San Cristóbal en Baio (30)
Mar Casal
Procesión de San Cristóbal en Baio (26)
1.
Procesión de San Cristóbal en Baio (26)
Procesión de San Cristóbal en Baio (26)
Mar Casal
Procesión de San Cristóbal en Baio (25)
1.
Procesión de San Cristóbal en Baio (25)
Procesión de San Cristóbal en Baio (25)
Mar Casal
Procesión de San Cristóbal en Baio (24)
1.
Procesión de San Cristóbal en Baio (24)
Procesión de San Cristóbal en Baio (24)
Mar Casal
Procesión de San Cristóbal en Baio (23)
1.
Procesión de San Cristóbal en Baio (23)
Procesión de San Cristóbal en Baio (23)
Mar Casal
Procesión de San Cristóbal en Baio (22)
1.
Procesión de San Cristóbal en Baio (22)
Procesión de San Cristóbal en Baio (22)
Mar Casal
Procesión de San Cristóbal en Baio (21)
1.
Procesión de San Cristóbal en Baio (21)
Procesión de San Cristóbal en Baio (21)
Mar Casal
Procesión de San Cristóbal en Baio (20)
1.
Procesión de San Cristóbal en Baio (20)
Procesión de San Cristóbal en Baio (20)
Mar Casal
Procesión de San Cristóbal en Baio (19)
1.
Procesión de San Cristóbal en Baio (19)
Procesión de San Cristóbal en Baio (19)
Mar Casal
Procesión de San Cristóbal en Baio (18)
1.
Procesión de San Cristóbal en Baio (18)
Procesión de San Cristóbal en Baio (18)
Mar Casal
Procesión de San Cristóbal en Baio (17)
1.
Procesión de San Cristóbal en Baio (17)
Procesión de San Cristóbal en Baio (17)
Mar Casal
Procesión de San Cristóbal en Baio (16)
1.
Procesión de San Cristóbal en Baio (16)
Procesión de San Cristóbal en Baio (16)
Mar Casal
Procesión de San Cristóbal en Baio (15)
1.
Procesión de San Cristóbal en Baio (15)
Procesión de San Cristóbal en Baio (15)
Mar Casal
Procesión de San Cristóbal en Baio (14)
1.
Procesión de San Cristóbal en Baio (14)
Procesión de San Cristóbal en Baio (14)
Mar Casal
Procesión de San Cristóbal en Baio (13)
1.
Procesión de San Cristóbal en Baio (13)
Procesión de San Cristóbal en Baio (13)
Mar Casal
Procesión de San Cristóbal en Baio (11)
1.
Procesión de San Cristóbal en Baio (11)
Procesión de San Cristóbal en Baio (11)
Mar Casal
Procesión de San Cristóbal en Baio (12)
1.
Procesión de San Cristóbal en Baio (12)
Procesión de San Cristóbal en Baio (12)
Mar Casal
Procesión de San Cristóbal en Baio (10)
1.
Procesión de San Cristóbal en Baio (10)
Procesión de San Cristóbal en Baio (10)
Mar Casal
Procesión de San Cristóbal en Baio (9)
1.
Procesión de San Cristóbal en Baio (9)
Procesión de San Cristóbal en Baio (9)
Mar Casal
Procesión de San Cristóbal en Baio (8)
1.
Procesión de San Cristóbal en Baio (8)
Procesión de San Cristóbal en Baio (8)
Mar Casal
Procesión de San Cristóbal en Baio (7)
1.
Procesión de San Cristóbal en Baio (7)
Procesión de San Cristóbal en Baio (7)
Mar Casal
Procesión de San Cristóbal en Baio (6)
1.
Procesión de San Cristóbal en Baio (6)
Procesión de San Cristóbal en Baio (6)
Mar Casal
Procesión de San Cristóbal en Baio (5)
1.
Procesión de San Cristóbal en Baio (5)
Procesión de San Cristóbal en Baio (5)
Mar Casal
Procesión de San Cristóbal en Baio (3)
1.
Procesión de San Cristóbal en Baio (3)
Procesión de San Cristóbal en Baio (3)
Mar Casal
Procesión de San Cristóbal en Baio (1)
1.
Procesión de San Cristóbal en Baio (1)
Procesión de San Cristóbal en Baio (1)
Mar Casal
Procesión de San Cristóbal en Baio (2)
1.
Procesión de San Cristóbal en Baio (2)
Procesión de San Cristóbal en Baio (2)
Mar Casal

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