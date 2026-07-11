Galerías
El 18º Autocrós de Carballo, en imágenes
Finaliza la jornada del sábado, a la espera de las finales de este domingo
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Autocrós Carballo, en la jornada de este sábado (14)
Autocrós Carballo, en la jornada de este sábado (14)
Raúl López
1.
Autocrós Carballo, en la jornada de este sábado (15)
Autocrós Carballo, en la jornada de este sábado (15)
Raúl López
1.
Autocrós Carballo, en la jornada de este sábado (12)
Autocrós Carballo, en la jornada de este sábado (12)
Raúl López
1.
Autocrós Carballo, en la jornada de este sábado (13)
Autocrós Carballo, en la jornada de este sábado (13)
Raúl López
1.
Autocrós Carballo, en la jornada de este sábado (9)
Autocrós Carballo, en la jornada de este sábado (9)
Raúl López
1.
Autocrós Carballo, en la jornada de este sábado (8)
Autocrós Carballo, en la jornada de este sábado (8)
Raúl López
1.
Autocrós Carballo, en la jornada de este sábado (11)
Autocrós Carballo, en la jornada de este sábado (11)
Raúl López
1.
Autocrós Carballo, en la jornada de este sábado (6)
Autocrós Carballo, en la jornada de este sábado (6)
Raúl López
1.
Autocrós Carballo, en la jornada de este sábado (5)
Autocrós Carballo, en la jornada de este sábado (5)
Raúl López
1.
Autocrós Carballo, en la jornada de este sábado (4)
Autocrós Carballo, en la jornada de este sábado (4)
Raúl López
1.
Autocrós Carballo, en la jornada de este sábado (3)
Autocrós Carballo, en la jornada de este sábado (3)
Raúl López
1.
Autocrós Carballo, en la jornada de este sábado (1)
Autocrós Carballo, en la jornada de este sábado (1)
Raúl López
1.
Autocrós Carballo, en la jornada de este sábado (2)
Autocrós Carballo, en la jornada de este sábado (2)
Raúl López
1.
Autocrós Carballo, en la jornada de este sábado (16)
Autocrós Carballo, en la jornada de este sábado (16)
Raúl López