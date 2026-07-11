Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

El Entroido de Verán de Fisterra, en imágenes

Mucha fiesta en el desfile de disfraces

Darío Darío Gómez
11/07/2026 22:49
Entroido de Verán de Fisterra (37)
1.
Entroido de Verán de Fisterra (37)
Entroido de Verán de Fisterra (37)
Darío Gómez
Entroido de Verán de Fisterra (36)
1.
Entroido de Verán de Fisterra (36)
Entroido de Verán de Fisterra (36)
Darío Gómez
Entroido de Verán de Fisterra (35)
1.
Entroido de Verán de Fisterra (35)
Entroido de Verán de Fisterra (35)
Darío Gómez
Entroido de Verán de Fisterra (31)
1.
Entroido de Verán de Fisterra (31)
Entroido de Verán de Fisterra (31)
Darío Gómez
Entroido de Verán de Fisterra (32)
1.
Entroido de Verán de Fisterra (32)
Entroido de Verán de Fisterra (32)
Darío Gómez
Entroido de Verán de Fisterra (33)
1.
Entroido de Verán de Fisterra (33)
Entroido de Verán de Fisterra (33)
Darío Gómez
Entroido de Verán de Fisterra (34)
1.
Entroido de Verán de Fisterra (34)
Entroido de Verán de Fisterra (34)
Darío Gómez
Entroido de Verán de Fisterra (27)
1.
Entroido de Verán de Fisterra (27)
Entroido de Verán de Fisterra (27)
Darío Gómez
Entroido de Verán de Fisterra (28)
1.
Entroido de Verán de Fisterra (28)
Entroido de Verán de Fisterra (28)
Darío Gómez
Entroido de Verán de Fisterra (29)
1.
Entroido de Verán de Fisterra (29)
Entroido de Verán de Fisterra (29)
Darío Gómez
Entroido de Verán de Fisterra (30)
1.
Entroido de Verán de Fisterra (30)
Entroido de Verán de Fisterra (30)
Darío Gómez
Entroido de Verán de Fisterra (26)
1.
Entroido de Verán de Fisterra (26)
Entroido de Verán de Fisterra (26)
Darío Gómez
Entroido de Verán de Fisterra (25)
1.
Entroido de Verán de Fisterra (25)
Entroido de Verán de Fisterra (25)
Darío Gómez
Entroido de Verán de Fisterra (24)
1.
Entroido de Verán de Fisterra (24)
Entroido de Verán de Fisterra (24)
Darío Gómez
Entroido de Verán de Fisterra (23)
1.
Entroido de Verán de Fisterra (23)
Entroido de Verán de Fisterra (23)
Darío Gómez
Entroido de Verán de Fisterra (22)
1.
Entroido de Verán de Fisterra (22)
Entroido de Verán de Fisterra (22)
Darío Gómez
Entroido de Verán de Fisterra (21)
1.
Entroido de Verán de Fisterra (21)
Entroido de Verán de Fisterra (21)
Darío Gómez
Entroido de Verán de Fisterra (17)
1.
Entroido de Verán de Fisterra (17)
Entroido de Verán de Fisterra (17)
Darío Gómez
Entroido de Verán de Fisterra (18)
1.
Entroido de Verán de Fisterra (18)
Entroido de Verán de Fisterra (18)
Darío Gómez
Entroido de Verán de Fisterra (19)
1.
Entroido de Verán de Fisterra (19)
Entroido de Verán de Fisterra (19)
Darío Gómez
Entroido de Verán de Fisterra (20)
1.
Entroido de Verán de Fisterra (20)
Entroido de Verán de Fisterra (20)
Darío Gómez
Entroido de Verán de Fisterra (13)
1.
Entroido de Verán de Fisterra (13)
Entroido de Verán de Fisterra (13)
Darío Gómez
Entroido de Verán de Fisterra (14)
1.
Entroido de Verán de Fisterra (14)
Entroido de Verán de Fisterra (14)
Darío Gómez
Entroido de Verán de Fisterra (15)
1.
Entroido de Verán de Fisterra (15)
Entroido de Verán de Fisterra (15)
Darío Gómez
Entroido de Verán de Fisterra (16)
1.
Entroido de Verán de Fisterra (16)
Entroido de Verán de Fisterra (16)
Darío Gómez
Entroido de Verán de Fisterra (12)
1.
Entroido de Verán de Fisterra (12)
Entroido de Verán de Fisterra (12)
Darío Gómez
Entroido de Verán de Fisterra (11)
1.
Entroido de Verán de Fisterra (11)
Entroido de Verán de Fisterra (11)
Darío Gómez
Entroido de Verán de Fisterra (10)
1.
Entroido de Verán de Fisterra (10)
Entroido de Verán de Fisterra (10)
Darío Gómez
Entroido de Verán de Fisterra (9)
1.
Entroido de Verán de Fisterra (9)
Entroido de Verán de Fisterra (9)
Darío Gómez
Entroido de Verán de Fisterra (8)
1.
Entroido de Verán de Fisterra (8)
Entroido de Verán de Fisterra (8)
Darío Gómez
Entroido de Verán de Fisterra (7)
1.
Entroido de Verán de Fisterra (7)
Entroido de Verán de Fisterra (7)
Darío Gómez
Entroido de Verán de Fisterra (3)
1.
Entroido de Verán de Fisterra (3)
Entroido de Verán de Fisterra (3)
Darío Gómez
Entroido de Verán de Fisterra (4)
1.
Entroido de Verán de Fisterra (4)
Entroido de Verán de Fisterra (4)
Darío Gómez
Entroido de Verán de Fisterra (5)
1.
Entroido de Verán de Fisterra (5)
Entroido de Verán de Fisterra (5)
Darío Gómez
Entroido de Verán de Fisterra (6)
1.
Entroido de Verán de Fisterra (6)
Entroido de Verán de Fisterra (6)
Darío Gómez
Entroido de Verán de Fisterra (1)
1.
Entroido de Verán de Fisterra (1)
Entroido de Verán de Fisterra (1)
Darío Gómez
Entroido de Verán de Fisterra (2)
1.
Entroido de Verán de Fisterra (2)
Entroido de Verán de Fisterra (2)
Darío Gómez
Entroido de Verán de Fisterra (38)
1.
Entroido de Verán de Fisterra (38)
Entroido de Verán de Fisterra (38)
Darío Gómez

Lo más leído

Te puede interesar

Entroido de Verán de Fisterra (37)

El Entroido de Verán de Fisterra, en imágenes
Darío Darío Gómez
Castro animado de Borneiro (50)

El Castro Animado, en imágenes
Raúl López
Autocrós Carballo, en la jornada de este sábado (14)

El 18º Autocrós de Carballo, en imágenes
Raúl López
Procesión de San Cristóbal en Baio (32)

Procesión de San Cristóbal en Baio
Redacción