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Así fue la protesta en Baldaio
1.
Concentración para exigir la apertura del canal de la ría de Baldaio
Decenas de personas participan en la protesta para exigir a Medio Ambiente la reapertura del canal que conecta la laguna con el mar
Mar Casal
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Concentración para exigir la apertura del canal de la ría de Baldaio
Decenas de personas participan en la protesta para exigir a Medio Ambiente la reapertura del canal que conecta la laguna con el mar
Mar Casal
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Concentración para exigir la apertura del canal de la ría de Baldaio
Decenas de personas participan en la protesta para exigir a Medio Ambiente la reapertura del canal que conecta la laguna con el mar
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Decenas de personas participan en la protesta para exigir a Medio Ambiente la reapertura del canal que conecta la laguna con el mar
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