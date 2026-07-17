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Así fue la protesta en Baldaio

Mar Casal
17/07/2026 21:29
Decenas de personas participan en la protesta para exigir a Medio Ambiente la reapertura del canal que conecta la laguna con el mar
1.
Concentración para exigir la apertura del canal de la ría de Baldaio
Decenas de personas participan en la protesta para exigir a Medio Ambiente la reapertura del canal que conecta la laguna con el mar
Mar Casal
Decenas de personas participan en la protesta para exigir a Medio Ambiente la reapertura del canal que conecta la laguna con el mar
1.
Concentración para exigir la apertura del canal de la ría de Baldaio
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Mar Casal
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1.
Concentración para exigir la apertura del canal de la ría de Baldaio
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Concentración para exigir la apertura del canal de la ría de Baldaio
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Concentración para exigir la apertura del canal de la ría de Baldaio
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Concentración para exigir la apertura del canal de la ría de Baldaio
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Concentración para exigir la apertura del canal de la ría de Baldaio
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Concentración para exigir la apertura del canal de la ría de Baldaio
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Concentración para exigir la apertura del canal de la ría de Baldaio
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