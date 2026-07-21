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Diario de Ferrol

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Laxe honra a la Cruz da Rosa

Mar Casal
21/07/2026 18:19
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
1.
Laxe celebra a la Cruz da Rosa
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
Mar Casal
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
1.
Laxe celebra a la Cruz da Rosa
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
Mar Casal
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
1.
Laxe celebra a la Cruz da Rosa
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
Mar Casal
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
1.
Laxe celebra a la Cruz da Rosa
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
Mar Casal
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
1.
Laxe celebra a la Cruz da Rosa
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
Mar Casal
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
1.
Laxe celebra a la Cruz da Rosa
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
Mar Casal
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
1.
Laxe celebra a la Cruz da Rosa
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
Mar Casal
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
1.
Laxe celebra a la Cruz da Rosa
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
Mar Casal
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
1.
Laxe celebra a la Cruz da Rosa
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
Mar Casal
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
1.
Laxe celebra a la Cruz da Rosa
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
Mar Casal
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
1.
Laxe celebra a la Cruz da Rosa
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
Mar Casal
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
1.
Laxe celebra a la Cruz da Rosa
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
Mar Casal
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
1.
Laxe celebra a la Cruz da Rosa
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
Mar Casal
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
1.
Laxe celebra a la Cruz da Rosa
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
Mar Casal
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
1.
Laxe celebra a la Cruz da Rosa
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
Mar Casal
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
1.
Laxe celebra a la Cruz da Rosa
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
Mar Casal
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
1.
Laxe celebra a la Cruz da Rosa
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
Mar Casal
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
1.
Laxe celebra a la Cruz da Rosa
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
Mar Casal
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
1.
Laxe celebra a la Cruz da Rosa
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
Mar Casal
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
1.
Laxe celebra a la Cruz da Rosa
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
Mar Casal
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
1.
Laxe celebra a la Cruz da Rosa
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
Mar Casal
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
1.
Laxe celebra a la Cruz da Rosa
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
Mar Casal
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
1.
Laxe celebra a la Cruz da Rosa
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
Mar Casal
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
1.
Laxe celebra a la Cruz da Rosa
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
Mar Casal
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
1.
Laxe celebra a la Cruz da Rosa
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
Mar Casal
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
1.
Laxe celebra a la Cruz da Rosa
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
Mar Casal
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
1.
Laxe celebra a la Cruz da Rosa
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
Mar Casal
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
1.
Laxe celebra a la Cruz da Rosa
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
Mar Casal
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
1.
Laxe celebra a la Cruz da Rosa
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
Mar Casal
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
1.
Laxe celebra a la Cruz da Rosa
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
Mar Casal
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
1.
Laxe celebra a la Cruz da Rosa
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
Mar Casal
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
1.
Laxe celebra a la Cruz da Rosa
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
Mar Casal
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
1.
Laxe celebra a la Cruz da Rosa
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
Mar Casal
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
1.
Laxe celebra a la Cruz da Rosa
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
Mar Casal
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
1.
Laxe celebra a la Cruz da Rosa
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
Mar Casal
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
1.
Laxe celebra a la Cruz da Rosa
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
Mar Casal

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Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa

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