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Diario de Ferrol

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Así fue el Xantar Campestre en Artes

Raúl López
25/07/2026 20:52
Los vecinos de la parroquia carballesa de Artes disfrutaron de un Xantar Campestre este sábado
1.
El Xantar campestre en Artes, Carballo
Los vecinos de la parroquia carballesa de Artes disfrutaron de un Xantar Campestre este sábado
Raúl López Molina
Los vecinos de la parroquia carballesa de Artes disfrutaron de un Xantar Campestre este sábado
1.
El Xantar campestre en Artes, Carballo
Los vecinos de la parroquia carballesa de Artes disfrutaron de un Xantar Campestre este sábado
Raúl López Molina
Los vecinos de la parroquia carballesa de Artes disfrutaron de un Xantar Campestre este sábado
1.
El Xantar campestre en Artes, Carballo
Los vecinos de la parroquia carballesa de Artes disfrutaron de un Xantar Campestre este sábado
Raúl López Molina
Los vecinos de la parroquia carballesa de Artes disfrutaron de un Xantar Campestre este sábado
1.
El Xantar campestre en Artes, Carballo
Los vecinos de la parroquia carballesa de Artes disfrutaron de un Xantar Campestre este sábado
Raúl López Molina

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