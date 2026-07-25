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El cochiño vuelve a reinar en Cerceda

Raúl López
25/07/2026 16:13
O Acevedo, en Cerceda, volvió a reunir a cientos de personas para disfrutar de la Festa co Cochiño que celebró este sábado su 28ª edición
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La Festa do cochiño de Cerceda
O Acevedo, en Cerceda, volvió a reunir a cientos de personas para disfrutar de la Festa co Cochiño que celebró este sábado su 28ª edición
Raúl López Molina
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La Festa do cochiño de Cerceda
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