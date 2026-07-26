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Así fue el Atardecer no Castro de Vilaño
Decenas de laracheses volvieron a la época castrexa en el castro de Montes Claros
1.
Vilaño revive la época castrexa en el castro de Montes Claros
Los vecinos de Vilaño, en A Laracha, llenaron de animación del castro de Montes Claros con su Atardecer no castro
Raúl López Molina
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Vilaño revive la época castrexa en el castro de Montes Claros
Los vecinos de Vilaño, en A Laracha, llenaron de animación del castro de Montes Claros con su Atardecer no castro
Raúl López Molina
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