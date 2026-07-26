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Diario de Ferrol

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Zas renueva su devoción por Santa Margarita do Muíño

Cientos de personas participaron este domingo en la tradicional romería

Raúl López
26/07/2026 19:25
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
1.
Romería de Santa Margarita do Muíño en Zas
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
Raúl López Molina
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
1.
Romería de Santa Margarita do Muíño en Zas
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
Raúl López Molina
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
1.
Romería de Santa Margarita do Muíño en Zas
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
Raúl López Molina
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
1.
Romería de Santa Margarita do Muíño en Zas
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
Raúl López Molina
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
1.
Romería de Santa Margarita do Muíño en Zas
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
Raúl López Molina
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
1.
Romería de Santa Margarita do Muíño en Zas
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
Raúl López Molina
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
1.
Romería de Santa Margarita do Muíño en Zas
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
Raúl López Molina
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
1.
Romería de Santa Margarita do Muíño en Zas
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
Raúl López Molina
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
1.
Romería de Santa Margarita do Muíño en Zas
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
Raúl López Molina
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
1.
Romería de Santa Margarita do Muíño en Zas
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
Raúl López Molina
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
1.
Romería de Santa Margarita do Muíño en Zas
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
Raúl López Molina
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
1.
Romería de Santa Margarita do Muíño en Zas
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
Raúl López Molina
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
1.
Romería de Santa Margarita do Muíño en Zas
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
Raúl López Molina
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
1.
Romería de Santa Margarita do Muíño en Zas
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
Raúl López Molina
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
1.
Romería de Santa Margarita do Muíño en Zas
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
Raúl López Molina
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
1.
Romería de Santa Margarita do Muíño en Zas
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
Raúl López Molina
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
1.
Romería de Santa Margarita do Muíño en Zas
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
Raúl López Molina
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
1.
Romería de Santa Margarita do Muíño en Zas
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
Raúl López Molina
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
1.
Romería de Santa Margarita do Muíño en Zas
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
Raúl López Molina
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
1.
Romería de Santa Margarita do Muíño en Zas
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
Raúl López Molina
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
1.
Romería de Santa Margarita do Muíño en Zas
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
Raúl López Molina
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
1.
Romería de Santa Margarita do Muíño en Zas
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
Raúl López Molina
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
1.
Romería de Santa Margarita do Muíño en Zas
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
Raúl López Molina
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
1.
Romería de Santa Margarita do Muíño en Zas
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
Raúl López Molina
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
1.
Romería de Santa Margarita do Muíño en Zas
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
Raúl López Molina
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
1.
Romería de Santa Margarita do Muíño en Zas
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
Raúl López Molina
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
1.
Romería de Santa Margarita do Muíño en Zas
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
Raúl López Molina
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
1.
Romería de Santa Margarita do Muíño en Zas
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
Raúl López Molina
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
1.
Romería de Santa Margarita do Muíño en Zas
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
Raúl López Molina
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
1.
Romería de Santa Margarita do Muíño en Zas
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
Raúl López Molina
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
1.
Romería de Santa Margarita do Muíño en Zas
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
Raúl López Molina
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
1.
Romería de Santa Margarita do Muíño en Zas
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
Raúl López Molina
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
1.
Romería de Santa Margarita do Muíño en Zas
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
Raúl López Molina
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
1.
Romería de Santa Margarita do Muíño en Zas
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
Raúl López Molina
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
1.
Romería de Santa Margarita do Muíño en Zas
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
Raúl López Molina
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
1.
Romería de Santa Margarita do Muíño en Zas
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
Raúl López Molina
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
1.
Romería de Santa Margarita do Muíño en Zas
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
Raúl López Molina
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
1.
Romería de Santa Margarita do Muíño en Zas
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
Raúl López Molina
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
1.
Romería de Santa Margarita do Muíño en Zas
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
Raúl López Molina
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
1.
Romería de Santa Margarita do Muíño en Zas
Cientos de personas se dieron cita en Zas para participar en la tradicional romería de Santa Margarita do Muíño
Raúl López Molina

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