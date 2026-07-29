Galerías
O Sal brila no Campionato de España Infantil e Cadete
1.
TERCER MELLOR CLUB INFANTIL DE ESPAÑA
TERCER MELLOR CLUB INFANTIL DE ESPAÑA
1.
TERCER MELLOR CLUB INFANTIL FEMENINO DE ESPAÑA
TERCER MELLOR CLUB INFANTIL FEMENINO DE ESPAÑA
1.
PODIO CAMPIOAS DE ESPAÑA RELEVO SPRINT
PODIO CAMPIOAS DE ESPAÑA RELEVO SPRINT
1.
BRONCE RELEVO CADETE TRIADA MIXTA
BRONCE RELEVO CADETE TRIADA MIXTA
1.
BRONCE EN RESCATE CON TABLA FEMENINO CADETE
BRONCE EN RESCATE CON TABLA FEMENINO CADETE
1.
_BRONCE RELEVO CON TABLA INFANTIL MASCULINO
_BRONCE RELEVO CON TABLA INFANTIL MASCULINO