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Buño hace un nuevo despliegue de su tradición oleira

Este jueves se inauguró la 41 edición de la Mostra que estará todo el fin de semana

Mar Casal
30/07/2026 16:54
Este jueves se inauguró una nueva edición de la Mostra da Olería de Buño
1.
Inauguración de la Mostra da Olería de Buño
Este jueves se inauguró una nueva edición de la Mostra da Olería de Buño
Mar Casal
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