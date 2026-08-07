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Cata de cerveza en el Mercado Municipal carballés
Dentro de la programación estival dirigida a reforzar el papel del mercado como referente del comercio de proximidad, la planta alta de la plaza carballesa acogió este viernes una cata de cerveza
1.
Cata de cerveza en el Mercado carballés (20)
Cata de cerveza en el Mercado carballés (20)
Mar Casal
1.
Cata de cerveza en el Mercado carballés (19)
Cata de cerveza en el Mercado carballés (19)
Mar Casal
1.
Cata de cerveza en el Mercado carballés (18)
Cata de cerveza en el Mercado carballés (18)
Mar Casal
1.
Cata de cerveza en el Mercado carballés (17)
Cata de cerveza en el Mercado carballés (17)
Mar Casal
1.
Cata de cerveza en el Mercado carballés (13)
Cata de cerveza en el Mercado carballés (13)
Mar Casal
1.
Cata de cerveza en el Mercado carballés (14)
Cata de cerveza en el Mercado carballés (14)
Mar Casal
1.
Cata de cerveza en el Mercado carballés (15)
Cata de cerveza en el Mercado carballés (15)
Mar Casal
1.
Cata de cerveza en el Mercado carballés (16)
Cata de cerveza en el Mercado carballés (16)
Mar Casal
1.
Cata de cerveza en el Mercado carballés (9)
Cata de cerveza en el Mercado carballés (9)
Mar Casal
1.
Cata de cerveza en el Mercado carballés (10)
Cata de cerveza en el Mercado carballés (10)
Mar Casal
1.
Cata de cerveza en el Mercado carballés (11)
Cata de cerveza en el Mercado carballés (11)
Mar Casal
1.
Cata de cerveza en el Mercado carballés (12)
Cata de cerveza en el Mercado carballés (12)
Mar Casal
1.
Cata de cerveza en el Mercado carballés (7)
Cata de cerveza en el Mercado carballés (7)
Mar Casal
1.
Cata de cerveza en el Mercado carballés (8)
Cata de cerveza en el Mercado carballés (8)
Mar Casal
1.
Cata de cerveza en el Mercado carballés (6)
Cata de cerveza en el Mercado carballés (6)
Mar Casal
1.
Cata de cerveza en el Mercado carballés (5)
Cata de cerveza en el Mercado carballés (5)
Mar Casal
1.
Cata de cerveza en el Mercado carballés (4)
Cata de cerveza en el Mercado carballés (4)
Mar Casal
1.
Cata de cerveza en el Mercado carballés (3)
Cata de cerveza en el Mercado carballés (3)
Mar Casal
1.
Cata de cerveza en el Mercado carballés (2)
Cata de cerveza en el Mercado carballés (2)
Mar Casal
1.
Cata de cerveza en el Mercado carballés (1)
Cata de cerveza en el Mercado carballés (1)
Mar Casal