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Diario de Ferrol

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Cata de cerveza en el Mercado Municipal carballés

Dentro de la programación estival dirigida a reforzar el papel del mercado como referente del comercio de proximidad, la planta alta de la plaza carballesa acogió este viernes una cata de cerveza

Mar Casal
07/08/2026 17:48
Cata de cerveza en el Mercado carballés (20)
1.
Cata de cerveza en el Mercado carballés (20)
Cata de cerveza en el Mercado carballés (20)
Mar Casal
Cata de cerveza en el Mercado carballés (19)
1.
Cata de cerveza en el Mercado carballés (19)
Cata de cerveza en el Mercado carballés (19)
Mar Casal
Cata de cerveza en el Mercado carballés (18)
1.
Cata de cerveza en el Mercado carballés (18)
Cata de cerveza en el Mercado carballés (18)
Mar Casal
Cata de cerveza en el Mercado carballés (17)
1.
Cata de cerveza en el Mercado carballés (17)
Cata de cerveza en el Mercado carballés (17)
Mar Casal
Cata de cerveza en el Mercado carballés (13)
1.
Cata de cerveza en el Mercado carballés (13)
Cata de cerveza en el Mercado carballés (13)
Mar Casal
Cata de cerveza en el Mercado carballés (14)
1.
Cata de cerveza en el Mercado carballés (14)
Cata de cerveza en el Mercado carballés (14)
Mar Casal
Cata de cerveza en el Mercado carballés (15)
1.
Cata de cerveza en el Mercado carballés (15)
Cata de cerveza en el Mercado carballés (15)
Mar Casal
Cata de cerveza en el Mercado carballés (16)
1.
Cata de cerveza en el Mercado carballés (16)
Cata de cerveza en el Mercado carballés (16)
Mar Casal
Cata de cerveza en el Mercado carballés (9)
1.
Cata de cerveza en el Mercado carballés (9)
Cata de cerveza en el Mercado carballés (9)
Mar Casal
Cata de cerveza en el Mercado carballés (10)
1.
Cata de cerveza en el Mercado carballés (10)
Cata de cerveza en el Mercado carballés (10)
Mar Casal
Cata de cerveza en el Mercado carballés (11)
1.
Cata de cerveza en el Mercado carballés (11)
Cata de cerveza en el Mercado carballés (11)
Mar Casal
Cata de cerveza en el Mercado carballés (12)
1.
Cata de cerveza en el Mercado carballés (12)
Cata de cerveza en el Mercado carballés (12)
Mar Casal
Cata de cerveza en el Mercado carballés (7)
1.
Cata de cerveza en el Mercado carballés (7)
Cata de cerveza en el Mercado carballés (7)
Mar Casal
Cata de cerveza en el Mercado carballés (8)
1.
Cata de cerveza en el Mercado carballés (8)
Cata de cerveza en el Mercado carballés (8)
Mar Casal
Cata de cerveza en el Mercado carballés (6)
1.
Cata de cerveza en el Mercado carballés (6)
Cata de cerveza en el Mercado carballés (6)
Mar Casal
Cata de cerveza en el Mercado carballés (5)
1.
Cata de cerveza en el Mercado carballés (5)
Cata de cerveza en el Mercado carballés (5)
Mar Casal
Cata de cerveza en el Mercado carballés (4)
1.
Cata de cerveza en el Mercado carballés (4)
Cata de cerveza en el Mercado carballés (4)
Mar Casal
Cata de cerveza en el Mercado carballés (3)
1.
Cata de cerveza en el Mercado carballés (3)
Cata de cerveza en el Mercado carballés (3)
Mar Casal
Cata de cerveza en el Mercado carballés (2)
1.
Cata de cerveza en el Mercado carballés (2)
Cata de cerveza en el Mercado carballés (2)
Mar Casal
Cata de cerveza en el Mercado carballés (1)
1.
Cata de cerveza en el Mercado carballés (1)
Cata de cerveza en el Mercado carballés (1)
Mar Casal

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