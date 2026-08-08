Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Así fue la primera noche de la Festa da Carballeira

La Festa da Carballeira arrancó este viernes por todo lo alto

Raúl López
08/08/2026 14:04
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
1.
Intensa primera noche en la Festa da Carballeira
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
Raúl López Molina
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
1.
Intensa primera noche en la Festa da Carballeira
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
Raúl López Molina
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
1.
Intensa primera noche en la Festa da Carballeira
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
Raúl López Molina
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
1.
Intensa primera noche en la Festa da Carballeira
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
Raúl López Molina
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
1.
Intensa primera noche en la Festa da Carballeira
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
Raúl López Molina
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
1.
Intensa primera noche en la Festa da Carballeira
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
Raúl López Molina
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
1.
Intensa primera noche en la Festa da Carballeira
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
Raúl López Molina
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
1.
Intensa primera noche en la Festa da Carballeira
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
Raúl López Molina
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
1.
Intensa primera noche en la Festa da Carballeira
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
Raúl López Molina
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
1.
Intensa primera noche en la Festa da Carballeira
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
Raúl López Molina
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
1.
Intensa primera noche en la Festa da Carballeira
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
Raúl López Molina
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
1.
Intensa primera noche en la Festa da Carballeira
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
Raúl López Molina
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
1.
Intensa primera noche en la Festa da Carballeira
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
Raúl López Molina
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
1.
Intensa primera noche en la Festa da Carballeira
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
Raúl López Molina
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
1.
Intensa primera noche en la Festa da Carballeira
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
Raúl López Molina
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
1.
Intensa primera noche en la Festa da Carballeira
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
Raúl López Molina
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
1.
Intensa primera noche en la Festa da Carballeira
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
Raúl López Molina
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
1.
Intensa primera noche en la Festa da Carballeira
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
Raúl López Molina
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
1.
Intensa primera noche en la Festa da Carballeira
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
Raúl López Molina
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
1.
Intensa primera noche en la Festa da Carballeira
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
Raúl López Molina
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
1.
Intensa primera noche en la Festa da Carballeira
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
Raúl López Molina
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
1.
Intensa primera noche en la Festa da Carballeira
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
Raúl López Molina
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
1.
Intensa primera noche en la Festa da Carballeira
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
Raúl López Molina
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
1.
Intensa primera noche en la Festa da Carballeira
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
Raúl López Molina
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
1.
Intensa primera noche en la Festa da Carballeira
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
Raúl López Molina
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
1.
Intensa primera noche en la Festa da Carballeira
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
Raúl López Molina
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
1.
Intensa primera noche en la Festa da Carballeira
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
Raúl López Molina
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
1.
Intensa primera noche en la Festa da Carballeira
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
Raúl López Molina
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
1.
Intensa primera noche en la Festa da Carballeira
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
Raúl López Molina
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
1.
Intensa primera noche en la Festa da Carballeira
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica
Raúl López Molina

Lo más leído

Te puede interesar

La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica

Así fue la primera noche de la Festa da Carballeira
Raúl López
Concierto de Familia Caamagno (9)

Imágenes del concierto de Familia Caamagno y la Orquestra do Quince
Mar Casal
Cata de cerveza en el Mercado carballés (20)

Cata de cerveza en el Mercado Municipal carballés
Mar Casal
Feria de Carballo, este jueves (3)

Primera feria de agosto en Carballo
redacción carballo