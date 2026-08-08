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Imágenes del concierto de Familia Caamagno y la Orquestra do Quince

Actuó este viernes en el exterior del Pazo da Cultura de Carballo dentro del programa estival Ondas Culturais

Mar Casal
08/08/2026 11:16
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redacción carballo