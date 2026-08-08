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Imágenes del concierto de Familia Caamagno y la Orquestra do Quince
Actuó este viernes en el exterior del Pazo da Cultura de Carballo dentro del programa estival Ondas Culturais
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Concierto de Familia Caamagno (9)
Concierto de Familia Caamagno (9)
Mar Casal
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Concierto de Familia Caamagno (10)
Concierto de Familia Caamagno (10)
Mar Casal
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Concierto de Familia Caamagno (11)
Concierto de Familia Caamagno (11)
Mar Casal
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Concierto de Familia Caamagno (16)
Concierto de Familia Caamagno (16)
Mar Casal
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Concierto de Familia Caamagno (15)
Concierto de Familia Caamagno (15)
Mar Casal
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Concierto de Familia Caamagno (14)
Concierto de Familia Caamagno (14)
Mar Casal
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Concierto de Familia Caamagno (13)
Concierto de Familia Caamagno (13)
Mar Casal
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Concierto de Familia Caamagno (12)
Concierto de Familia Caamagno (12)
Mar Casal
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Concierto de Familia Caamagno (8)
Concierto de Familia Caamagno (8)
Mar Casal
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Concierto de Familia Caamagno (7)
Concierto de Familia Caamagno (7)
Mar Casal
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Concierto de Familia Caamagno (6)
Concierto de Familia Caamagno (6)
Mar Casal
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Concierto de Familia Caamagno (5)
Concierto de Familia Caamagno (5)
Mar Casal
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Concierto de Familia Caamagno (3)
Concierto de Familia Caamagno (3)
Mar Casal
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Concierto de Familia Caamagno (4)
Concierto de Familia Caamagno (4)
Mar Casal
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Concierto de Familia Caamagno (2)
Concierto de Familia Caamagno (2)
Mar Casal
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Concierto de Familia Caamagno (1)
Concierto de Familia Caamagno (1)
Mar Casal