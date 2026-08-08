Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

La Carballeira más familiar, en imágenes

La tarde de este sábado el festival acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos

Raúl López
08/08/2026 20:42
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
1.
La Festa da Carballeira más familiar
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
Raúl López Molina
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
1.
La Festa da Carballeira más familiar
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
Raúl López Molina
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
1.
La Festa da Carballeira más familiar
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
Raúl López Molina
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
1.
La Festa da Carballeira más familiar
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
Raúl López Molina
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
1.
La Festa da Carballeira más familiar
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
Raúl López Molina
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
1.
La Festa da Carballeira más familiar
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
Raúl López Molina
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
1.
La Festa da Carballeira más familiar
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
Raúl López Molina
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
1.
La Festa da Carballeira más familiar
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
Raúl López Molina
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
1.
La Festa da Carballeira más familiar
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
Raúl López Molina
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
1.
La Festa da Carballeira más familiar
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
Raúl López Molina
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
1.
La Festa da Carballeira más familiar
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
Raúl López Molina
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
1.
La Festa da Carballeira más familiar
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
Raúl López Molina
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
1.
La Festa da Carballeira más familiar
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
Raúl López Molina
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
1.
La Festa da Carballeira más familiar
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
Raúl López Molina
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
1.
La Festa da Carballeira más familiar
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
Raúl López Molina
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
1.
La Festa da Carballeira más familiar
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
Raúl López Molina
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
1.
La Carballeira de Zas más familiar
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
Raúl López Molina
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
1.
La Carballeira de Zas más familiar
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
Raúl López Molina
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
1.
La Carballeira de Zas más familiar
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
Raúl López Molina
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
1.
La Carballeira de Zas más familiar
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
Raúl López Molina
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
1.
La Carballeira de Zas más familiar
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
Raúl López Molina
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
1.
La Carballeira de Zas más familiar
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
Raúl López Molina
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
1.
La Carballeira de Zas más familiar
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
Raúl López Molina
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
1.
La Carballeira de Zas más familiar
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
Raúl López Molina
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
1.
La Carballeira de Zas más familiar
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
Raúl López Molina
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
1.
La Carballeira de Zas más familiar
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
Raúl López Molina
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
1.
La Carballeira de Zas más familiar
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
Raúl López Molina
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
1.
La Carballeira de Zas más familiar
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
Raúl López Molina
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
1.
La Carballeira de Zas más familiar
La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos
Raúl López Molina

Lo más leído

Te puede interesar

La tarde de este sábado la Carballeira de Zas acogió su jornada más familiar antes de los conciertos nocturnos

La Carballeira más familiar, en imágenes
Raúl López
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica

Así fue la primera noche de la Festa da Carballeira
Raúl López
Concierto de Familia Caamagno (9)

Imágenes del concierto de Familia Caamagno y la Orquestra do Quince
Mar Casal
Cata de cerveza en el Mercado carballés (20)

Cata de cerveza en el Mercado Municipal carballés
Mar Casal