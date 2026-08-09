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Diario de Ferrol

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Gran noche de folk en la Festa da Carballeira

La Festa da Carballeira cerró su 41ª edición con doce horas ininterrumpidas de música

Raúl López
09/08/2026 16:45
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
1.
Gran noche de sábado en la Festa da Carballeira
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
Raúl López Molina
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
1.
Gran noche de sábado en la Festa da Carballeira
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
Raúl López Molina
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
1.
Gran noche de sábado en la Festa da Carballeira
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
Raúl López Molina
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
1.
Gran noche de sábado en la Festa da Carballeira
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
Raúl López Molina
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
1.
Gran noche de sábado en la Festa da Carballeira
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
Raúl López Molina
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
1.
Gran noche de sábado en la Festa da Carballeira
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
Raúl López Molina
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
1.
Gran noche de sábado en la Festa da Carballeira
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
Raúl López Molina
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
1.
Gran noche de sábado en la Festa da Carballeira
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
Raúl López Molina
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
1.
Gran noche de sábado en la Festa da Carballeira
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
Raúl López Molina
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
1.
Gran noche de sábado en la Festa da Carballeira
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
Raúl López Molina
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
1.
Gran noche de sábado en la Festa da Carballeira
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
Raúl López Molina
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
1.
Gran noche de sábado en la Festa da Carballeira
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
Raúl López Molina
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
1.
Gran noche de sábado en la Festa da Carballeira
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
Raúl López Molina
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
1.
Gran noche de sábado en la Festa da Carballeira
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
Raúl López Molina
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
1.
Gran noche de sábado en la Festa da Carballeira
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
Raúl López Molina
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
1.
Gran noche de sábado en la Festa da Carballeira
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
Raúl López Molina
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
1.
Gran noche de sábado en la Festa da Carballeira
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
Raúl López Molina
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
1.
Gran noche de sábado en la Festa da Carballeira
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
Raúl López Molina
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
1.
Gran noche de sábado en la Festa da Carballeira
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
Raúl López Molina
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
1.
Gran noche de sábado en la Festa da Carballeira
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
Raúl López Molina
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
1.
Gran noche de sábado en la Festa da Carballeira
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
Raúl López Molina
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
1.
Gran noche de sábado en la Festa da Carballeira
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
Raúl López Molina
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
1.
Gran noche de sábado en la Festa da Carballeira
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
Raúl López Molina
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
1.
Gran noche de sábado en la Festa da Carballeira
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
Raúl López Molina
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
1.
Gran noche de sábado en la Festa da Carballeira
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
Raúl López Molina
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
1.
Gran noche de sábado en la Festa da Carballeira
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
Raúl López Molina
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
1.
Gran noche de sábado en la Festa da Carballeira
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
Raúl López Molina
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
1.
Gran noche de sábado en la Festa da Carballeira
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
Raúl López Molina
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
1.
Gran noche de sábado en la Festa da Carballeira
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
Raúl López Molina
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
1.
Gran noche de sábado en la Festa da Carballeira
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
Raúl López Molina
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
1.
Gran noche de sábado en la Festa da Carballeira
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
Raúl López Molina
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
1.
Gran noche de sábado en la Festa da Carballeira
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
Raúl López Molina
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
1.
Gran noche de sábado en la Festa da Carballeira
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
Raúl López Molina
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
1.
Gran noche de sábado en la Festa da Carballeira
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
Raúl López Molina
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
1.
Gran noche de sábado en la Festa da Carballeira
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
Raúl López Molina

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La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk

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