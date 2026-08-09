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Mar en calma y mucha claridad, así fue la Travesía a nado Illas Sisargas
Unos 200 nadadores se dieron cita este domingo en Malpica para participar en una nueva edición de la travesía a nado
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Gran travesía a nado Illas Sisargas en Malpica
Malpica celebró este domingo una nueva edición de la travesía a nado Illas Sisargas con casi 200 nadadores
Raúl López Molina
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Gran travesía a nado Illas Sisargas en Malpica
Malpica celebró este domingo una nueva edición de la travesía a nado Illas Sisargas con casi 200 nadadores
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