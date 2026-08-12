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Decepción por las nubes, pero aun así se disfrutó del momento central del eclipse

En playas como la de Razo o el paseo marítimo de Caión hubo que conformarse con los efectos del eclipse al no poder ver el sol

Redacción Carballo
12/08/2026 22:19

Día de sol en las playas, pero a medida que se acercaba la hora del eclipse las nubes ya iban haciendo acto de presencia. Un ejemplo son la playa carballesa de Razo o el paseo marítimo de Caión, con gran afluencia de gente. Pese a no poder ver el paso de la luna frente al sol por culpa de las nubes, sí se disfrutó la llegada brusca de la noche y el regreso de la luz.

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