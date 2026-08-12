Decepción por las nubes, pero aun así se disfrutó del momento central del eclipse

Día de sol en las playas, pero a medida que se acercaba la hora del eclipse las nubes ya iban haciendo acto de presencia. Un ejemplo son la playa carballesa de Razo o el paseo marítimo de Caión, con gran afluencia de gente. Pese a no poder ver el paso de la luna frente al sol por culpa de las nubes, sí se disfrutó la llegada brusca de la noche y el regreso de la luz.