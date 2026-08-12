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Imágenes del eclipse en la comarca
Decepción en donde las nubes no dejaron ver el sol, pero aun así se disfrutó del súbito anochecer
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Se hizo de noche en Caión
Se hizo de noche en Caión
Mar Casal
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Totalidad del eclipse en la playa de Razo
Momento en el que se hizo de noche en Razo
Rosa Balsa
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Esperando el eclipse en el paseo marítimo de Caión
Paseo marítimo de Caión
Mar Casal
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Mirando al cielo en la playa de Razo, pero estuvo nublado
La playa de Razo se llenó este miércoles, pero las nubes no dejaron ver el sol
Rosa Balsa
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Muy concurrido en el cabo Fisterra
El eclipse fue parcial en Fisterra, pero con buen tiempo para disfrutarlo
Cedida
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Fase del eclipse en Caión
La luna empieza a tapar el sol
Mar Casal
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Fase del eclipse en Caión
La Luna tapando al Sol
Mar Casal
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Eclipse en Caión
Aunque en Caión, al igual que en gran parte de Bergantiños el eclipse fue total, no se pudo disfrutar
Mar Casal
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Eclipse en Caión
Eclipse en Caión
Mar Casal
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El paseo marítimo de Caión se llenó de gente
Eclipse en Caión 3
Mar Casal
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Eclipse en Caión
Eclipse en Caión 4
Mar Casal
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Eclipse en Caión
Eclipse en Caión
Mar Casal
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Eclipse en Caión
Eclipse en Caión
Mar Casal
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Desde Punta Nariga
Desde Punta Nariga
Cedida
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Desde Caión
Desde Caión
Mar Casal
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Vista desde Caión
Eclipse en Caión
Mar Casal