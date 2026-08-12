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Imágenes del eclipse en la comarca

Decepción en donde las nubes no dejaron ver el sol, pero aun así se disfrutó del súbito anochecer

Redacción Carballo
12/08/2026 22:12
Se hizo de noche en Caión
1.
Se hizo de noche en Caión
Se hizo de noche en Caión
Mar Casal
Totalidad del eclipse en la playa de Razo
1.
Totalidad del eclipse en la playa de Razo
Momento en el que se hizo de noche en Razo
Rosa Balsa
Paseo marítimo de Caión
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Esperando el eclipse en el paseo marítimo de Caión
Paseo marítimo de Caión
Mar Casal
Mirando al cielo en la playa de Razo, pero estuvo nublado
1.
Mirando al cielo en la playa de Razo, pero estuvo nublado
La playa de Razo se llenó este miércoles, pero las nubes no dejaron ver el sol
Rosa Balsa
Muy concurrido en el cabo Fisterra
1.
Muy concurrido en el cabo Fisterra
El eclipse fue parcial en Fisterra, pero con buen tiempo para disfrutarlo
Cedida
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1.
Fase del eclipse en Caión
La luna empieza a tapar el sol
Mar Casal
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1.
Fase del eclipse en Caión
La Luna tapando al Sol
Mar Casal
Eclipse en Caión
1.
Eclipse en Caión
Aunque en Caión, al igual que en gran parte de Bergantiños el eclipse fue total, no se pudo disfrutar
Mar Casal
Eclipse en Caión 2
1.
Eclipse en Caión 
Eclipse en Caión 
Mar Casal
Eclipse en Caión 3
1.
El paseo marítimo de Caión se llenó de gente
Eclipse en Caión 3
Mar Casal
Eclipse en Caión 4
1.
Eclipse en Caión
Eclipse en Caión 4
Mar Casal
Eclipse en Caión 5
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Eclipse en Caión
Eclipse en Caión 
Mar Casal
Eclipse en Caión 1
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Eclipse en Caión 
Eclipse en Caión 
Mar Casal
Desde Punta Nariga
1.
Desde Punta Nariga
Desde Punta Nariga
Cedida
Desde Caión
1.
Desde Caión
Desde Caión
Mar Casal
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1.
Vista desde Caión
Eclipse en Caión
Mar Casal

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