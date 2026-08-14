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Así fue el pregón de las Festas da Xunqueira

Cee comenzó este jueves sus fiestas patronales con el pregón de Rocío Leira

Fuentes Cee
14/08/2026 10:13
Las Festas da Xunqueira comenzaron este jueves con el pregón de Rocío Leira
1.
Pregón de las Festas da Xunqueira de Cee
Las Festas da Xunqueira comenzaron este jueves con el pregón de Rocío Leira
Cristian Trillo
Las Festas da Xunqueira comenzaron este jueves con el pregón de Rocío Leira
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Pregón de las Festas da Xunqueira de Cee
Las Festas da Xunqueira comenzaron este jueves con el pregón de Rocío Leira
Cristian Trillo
Las Festas da Xunqueira comenzaron este jueves con el pregón de Rocío Leira
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Pregón de las Festas da Xunqueira de Cee
Las Festas da Xunqueira comenzaron este jueves con el pregón de Rocío Leira
Cristian Trillo
Las Festas da Xunqueira comenzaron este jueves con el pregón de Rocío Leira
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Pregón de las Festas da Xunqueira de Cee
Las Festas da Xunqueira comenzaron este jueves con el pregón de Rocío Leira
Cristian Trillo
Las Festas da Xunqueira comenzaron este jueves con el pregón de Rocío Leira
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Pregón de las Festas da Xunqueira de Cee
Las Festas da Xunqueira comenzaron este jueves con el pregón de Rocío Leira
Cristian Trillo
Las Festas da Xunqueira comenzaron este jueves con el pregón de Rocío Leira
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Pregón de las Festas da Xunqueira de Cee
Las Festas da Xunqueira comenzaron este jueves con el pregón de Rocío Leira
Cristian Trillo
Las Festas da Xunqueira comenzaron este jueves con el pregón de Rocío Leira
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Pregón de las Festas da Xunqueira de Cee
Las Festas da Xunqueira comenzaron este jueves con el pregón de Rocío Leira
Cristian Trillo
Momento previo a la lectura del pregón en la Praza da Constitución de Cee
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fiestas a xunqueira
Momento previo a la lectura del pregón en la Praza da Constitución de Cee
CRISTIAN_TRILLO

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