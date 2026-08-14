Galerías
Así fue el pregón de las Festas da Xunqueira
Cee comenzó este jueves sus fiestas patronales con el pregón de Rocío Leira
1.
Pregón de las Festas da Xunqueira de Cee
Las Festas da Xunqueira comenzaron este jueves con el pregón de Rocío Leira
Cristian Trillo
1.
Pregón de las Festas da Xunqueira de Cee
Las Festas da Xunqueira comenzaron este jueves con el pregón de Rocío Leira
Cristian Trillo
1.
Pregón de las Festas da Xunqueira de Cee
Las Festas da Xunqueira comenzaron este jueves con el pregón de Rocío Leira
Cristian Trillo
1.
Pregón de las Festas da Xunqueira de Cee
Las Festas da Xunqueira comenzaron este jueves con el pregón de Rocío Leira
Cristian Trillo
1.
Pregón de las Festas da Xunqueira de Cee
Las Festas da Xunqueira comenzaron este jueves con el pregón de Rocío Leira
Cristian Trillo
1.
Pregón de las Festas da Xunqueira de Cee
Las Festas da Xunqueira comenzaron este jueves con el pregón de Rocío Leira
Cristian Trillo
1.
Pregón de las Festas da Xunqueira de Cee
Las Festas da Xunqueira comenzaron este jueves con el pregón de Rocío Leira
Cristian Trillo
1.
fiestas a xunqueira
Momento previo a la lectura del pregón en la Praza da Constitución de Cee
CRISTIAN_TRILLO