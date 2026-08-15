Galerías
Multitudinario día grande de A Xunqueira en Cee
Este sábado los ceenses se volcaron con los actos en honor a su patrona
1.
Día grande de la Virxe da Xunqueira de Cee
Cee celebró este sábado el día grande de la Virxe da Xunqueira con misa y una multitudinaria procesión
Cristian Trillo
1.
Día grande de la Virxe da Xunqueira de Cee
Cee celebró este sábado el día grande de la Virxe da Xunqueira con misa y una multitudinaria procesión
Cristian Trillo
1.
Día grande de la Virxe da Xunqueira de Cee
Cee celebró este sábado el día grande de la Virxe da Xunqueira con misa y una multitudinaria procesión
Cristian Trillo
1.
Día grande de la Virxe da Xunqueira de Cee
Cee celebró este sábado el día grande de la Virxe da Xunqueira con misa y una multitudinaria procesión
Cristian Trillo
1.
Día grande de la Virxe da Xunqueira de Cee
Cee celebró este sábado el día grande de la Virxe da Xunqueira con misa y una multitudinaria procesión
Cristian Trillo
1.
Día grande de la Virxe da Xunqueira de Cee
Cee celebró este sábado el día grande de la Virxe da Xunqueira con misa y una multitudinaria procesión
Cristian Trillo
1.
Día grande de la Virxe da Xunqueira de Cee
Cee celebró este sábado el día grande de la Virxe da Xunqueira con misa y una multitudinaria procesión
Cristian Trillo
1.
Día grande de la Virxe da Xunqueira de Cee
Cee celebró este sábado el día grande de la Virxe da Xunqueira con misa y una multitudinaria procesión
Cristian Trillo
1.
Día grande de la Virxe da Xunqueira de Cee
Cee celebró este sábado el día grande de la Virxe da Xunqueira con misa y una multitudinaria procesión
Cristian Trillo
1.
Día grande de la Virxe da Xunqueira de Cee
Cee celebró este sábado el día grande de la Virxe da Xunqueira con misa y una multitudinaria procesión
Cristian Trillo
1.
Día grande de la Virxe da Xunqueira de Cee
Cee celebró este sábado el día grande de la Virxe da Xunqueira con misa y una multitudinaria procesión
Cristian Trillo
1.
Día grande de la Virxe da Xunqueira de Cee
Cee celebró este sábado el día grande de la Virxe da Xunqueira con misa y una multitudinaria procesión
Cristian Trillo
1.
Día grande de la Virxe da Xunqueira de Cee
Cee celebró este sábado el día grande de la Virxe da Xunqueira con misa y una multitudinaria procesión
Cristian Trillo
1.
Día grande de la Virxe da Xunqueira de Cee
Cee celebró este sábado el día grande de la Virxe da Xunqueira con misa y una multitudinaria procesión
Cristian Trillo
1.
Día grande de la Virxe da Xunqueira de Cee
Cee celebró este sábado el día grande de la Virxe da Xunqueira con misa y una multitudinaria procesión
Cristian Trillo
1.
Día grande de la Virxe da Xunqueira de Cee
Cee celebró este sábado el día grande de la Virxe da Xunqueira con misa y una multitudinaria procesión
Cristian Trillo
1.
Día grande de la Virxe da Xunqueira de Cee
Cee celebró este sábado el día grande de la Virxe da Xunqueira con misa y una multitudinaria procesión
Cristian Trillo
1.
Día grande de la Virxe da Xunqueira de Cee
Cee celebró este sábado el día grande de la Virxe da Xunqueira con misa y una multitudinaria procesión
Cristian Trillo