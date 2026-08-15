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Multitudinario día grande de A Xunqueira en Cee

Este sábado los ceenses se volcaron con los actos en honor a su patrona

Fuentes Cee
15/08/2026 19:09
Cee celebró este sábado el día grande de la Virxe da Xunqueira con misa y una multitudinaria procesión
1.
Día grande de la Virxe da Xunqueira de Cee
Cee celebró este sábado el día grande de la Virxe da Xunqueira con misa y una multitudinaria procesión
Cristian Trillo
Cee celebró este sábado el día grande de la Virxe da Xunqueira con misa y una multitudinaria procesión
1.
Día grande de la Virxe da Xunqueira de Cee
Cee celebró este sábado el día grande de la Virxe da Xunqueira con misa y una multitudinaria procesión
Cristian Trillo
Cee celebró este sábado el día grande de la Virxe da Xunqueira con misa y una multitudinaria procesión
1.
Día grande de la Virxe da Xunqueira de Cee
Cee celebró este sábado el día grande de la Virxe da Xunqueira con misa y una multitudinaria procesión
Cristian Trillo
Cee celebró este sábado el día grande de la Virxe da Xunqueira con misa y una multitudinaria procesión
1.
Día grande de la Virxe da Xunqueira de Cee
Cee celebró este sábado el día grande de la Virxe da Xunqueira con misa y una multitudinaria procesión
Cristian Trillo
Cee celebró este sábado el día grande de la Virxe da Xunqueira con misa y una multitudinaria procesión
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Día grande de la Virxe da Xunqueira de Cee
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Cristian Trillo
Cee celebró este sábado el día grande de la Virxe da Xunqueira con misa y una multitudinaria procesión
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Día grande de la Virxe da Xunqueira de Cee
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Cristian Trillo
Cee celebró este sábado el día grande de la Virxe da Xunqueira con misa y una multitudinaria procesión
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Día grande de la Virxe da Xunqueira de Cee
Cee celebró este sábado el día grande de la Virxe da Xunqueira con misa y una multitudinaria procesión
Cristian Trillo
Cee celebró este sábado el día grande de la Virxe da Xunqueira con misa y una multitudinaria procesión
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Día grande de la Virxe da Xunqueira de Cee
Cee celebró este sábado el día grande de la Virxe da Xunqueira con misa y una multitudinaria procesión
Cristian Trillo
Cee celebró este sábado el día grande de la Virxe da Xunqueira con misa y una multitudinaria procesión
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Día grande de la Virxe da Xunqueira de Cee
Cee celebró este sábado el día grande de la Virxe da Xunqueira con misa y una multitudinaria procesión
Cristian Trillo
Cee celebró este sábado el día grande de la Virxe da Xunqueira con misa y una multitudinaria procesión
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Día grande de la Virxe da Xunqueira de Cee
Cee celebró este sábado el día grande de la Virxe da Xunqueira con misa y una multitudinaria procesión
Cristian Trillo
Cee celebró este sábado el día grande de la Virxe da Xunqueira con misa y una multitudinaria procesión
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Día grande de la Virxe da Xunqueira de Cee
Cee celebró este sábado el día grande de la Virxe da Xunqueira con misa y una multitudinaria procesión
Cristian Trillo
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Día grande de la Virxe da Xunqueira de Cee
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Cristian Trillo
Cee celebró este sábado el día grande de la Virxe da Xunqueira con misa y una multitudinaria procesión
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Día grande de la Virxe da Xunqueira de Cee
Cee celebró este sábado el día grande de la Virxe da Xunqueira con misa y una multitudinaria procesión
Cristian Trillo
Cee celebró este sábado el día grande de la Virxe da Xunqueira con misa y una multitudinaria procesión
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Día grande de la Virxe da Xunqueira de Cee
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Día grande de la Virxe da Xunqueira de Cee
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Día grande de la Virxe da Xunqueira de Cee
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Día grande de la Virxe da Xunqueira de Cee
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Cristian Trillo
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