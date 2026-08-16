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Diario de Ferrol

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Así fue el día de San Roque en A Laracha

Raúl López
16/08/2026 18:56
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
1.
A Laracha rinde homenaje a San Roque
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
Raúl López Molina
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
1.
A Laracha rinde homenaje a San Roque
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
Raúl López Molina
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
1.
A Laracha rinde homenaje a San Roque
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
Raúl López Molina
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
1.
A Laracha rinde homenaje a San Roque
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
Raúl López Molina
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
1.
A Laracha rinde homenaje a San Roque
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
Raúl López Molina
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
1.
A Laracha rinde homenaje a San Roque
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
Raúl López Molina
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
1.
A Laracha rinde homenaje a San Roque
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
Raúl López Molina
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
1.
A Laracha rinde homenaje a San Roque
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
Raúl López Molina
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
1.
A Laracha rinde homenaje a San Roque
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
Raúl López Molina
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
1.
A Laracha rinde homenaje a San Roque
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
Raúl López Molina
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
1.
A Laracha rinde homenaje a San Roque
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
Raúl López Molina
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
1.
A Laracha rinde homenaje a San Roque
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
Raúl López Molina
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
1.
A Laracha rinde homenaje a San Roque
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
Raúl López Molina
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
1.
A Laracha rinde homenaje a San Roque
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
Raúl López Molina
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
1.
A Laracha rinde homenaje a San Roque
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
Raúl López Molina
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
1.
A Laracha rinde homenaje a San Roque
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
Raúl López Molina
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
1.
A Laracha rinde homenaje a San Roque
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
Raúl López Molina
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
1.
A Laracha rinde homenaje a San Roque
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
Raúl López Molina
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
1.
A Laracha rinde homenaje a San Roque
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
Raúl López Molina
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
1.
A Laracha rinde homenaje a San Roque
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
Raúl López Molina
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
1.
A Laracha rinde homenaje a San Roque
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
Raúl López Molina
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
1.
A Laracha rinde homenaje a San Roque
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
Raúl López Molina
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
1.
A Laracha rinde homenaje a San Roque
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
Raúl López Molina
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
1.
A Laracha rinde homenaje a San Roque
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
Raúl López Molina
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
1.
A Laracha rinde homenaje a San Roque
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
Raúl López Molina
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
1.
A Laracha rinde homenaje a San Roque
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
Raúl López Molina

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Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre

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