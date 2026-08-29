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50º aniversario del Mesón do Pulpo, en imágenes
El histórico Mesón do Pulpo de Carballo celebra este sábado su 50º aniversario. Mucha animación, regalos, música y hasta una paella gigante para una jornada intensa.
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Una jornada histórica
Fiesta del 50 aniversario del Mesón do Pulpo
Manuel Negreira
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Fiesta del 50 aniversario del Mesón do Pulpo
La animación comenzó ya por la mañana y desde el mediodía hubo un gran ambiente con música y tapeo hasta bien entrada la tarde. No faltó una paella gigante y empanada, con la que se agasajó a amigos, vecinos y clientes. Todo ello amenizado con la música de un Dj, en una fiesta que continúa la noche.
Manuel Negreira
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Cerámica de Buño de regalo
Un grupo de clientes de la peña del establecimiento, que acudieron por la mañana a tomar el habitual café, entregaron un regalo a los propietarios del Mesón do Pulpo para celebrar este 50º aniversario: artesanía de Buño.
Manuel Negreira
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Fiesta del 50 aniversario del Mesón do Pulpo (3)
Fiesta del 50 aniversario del Mesón do Pulpo (3)
Manuel Negreira
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Fiesta del 50 aniversario del Mesón do Pulpo
La animación comenzó ya por la mañana y desde el mediodía hubo un gran ambiente con música y tapeo hasta bien entrada la tarde. No faltó una paella gigante y empanada, con la que se agasajó a amigos, vecinos y clientes. Todo ello amenizado con la música de un Dj, en una fiesta que continúa la noche.
Manuel Negreira
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Una gran paella para compartir
Los propietaros agasajaron a sus clientes, amigos y vecinos con una paella gigante, entre otras viandas
Manuel Negreira
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Gran ambiente para disfrutar de una jornada especial
Clientes, amigos y vecinos se sumaron a la fiesta
Manuel Negreira
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Fiesta del 50 aniversario del Mesón do Pulpo
La animación comenzó ya por la mañana y desde el mediodía hubo un gran ambiente con música y tapeo hasta bien entrada la tarde. No faltó una paella gigante y empanada, con la que se agasajó a amigos, vecinos y clientes. Todo ello amenizado con la música de un Dj, en una fiesta que continúa la noche.
Manuel Negreira
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Fiesta del 50 aniversario del Mesón do Pulpo
Clientes, amigos y vecinos se sumaron a la celebración
Manuel Negreira
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Gran ambiente desde por la mañana
La animación comenzó ya por la mañana y desde el mediodía hubo un gran ambiente con música y tapeo hasta bien entrada la tarde. No faltó una paella gigante y empanada, con la que se agasajó a amigos, vecinos y clientes. Todo ello amenizado con la música de un Dj, en una fiesta que continúa la noche.
Manuel Negreira
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Fiesta del 50 aniversario del Mesón do Pulpo
Amigos, clientes y vecinos se sumaron a la celebración
Manuel Negreira