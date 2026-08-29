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50º aniversario del Mesón do Pulpo, en imágenes

El histórico Mesón do Pulpo de Carballo celebra este sábado su 50º aniversario. Mucha animación, regalos, música y hasta una paella gigante para una jornada intensa.

Redacción Carballo
29/08/2026 17:31
Fiesta del 50 aniversario del Mesón do Pulpo (2)
1.
Una jornada histórica
Fiesta del 50 aniversario del Mesón do Pulpo 
Manuel Negreira
Fiesta del 50 aniversario del Mesón do Pulpo (1)
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Fiesta del 50 aniversario del Mesón do Pulpo 
La animación comenzó ya por la mañana y desde el mediodía hubo un gran ambiente con música y tapeo hasta bien entrada la tarde. ​ ​No faltó una paella gigante y empanada, con la que se agasajó a amigos, vecinos y clientes. Todo ello amenizado con la música de un Dj, en una fiesta que continúa la noche.
Manuel Negreira
Fiesta del 50 aniversario del Mesón do Pulpo (4)
1.
Cerámica de Buño de regalo
Un grupo de clientes de la peña del establecimiento, que acudieron por la mañana a tomar el habitual café, entregaron un regalo a los propietarios del Mesón do Pulpo para celebrar este 50º aniversario: artesanía de Buño. ​ ​
Manuel Negreira
Fiesta del 50 aniversario del Mesón do Pulpo (3)
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Fiesta del 50 aniversario del Mesón do Pulpo (3)
Fiesta del 50 aniversario del Mesón do Pulpo (3)
Manuel Negreira
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Fiesta del 50 aniversario del Mesón do Pulpo 
La animación comenzó ya por la mañana y desde el mediodía hubo un gran ambiente con música y tapeo hasta bien entrada la tarde. ​ ​No faltó una paella gigante y empanada, con la que se agasajó a amigos, vecinos y clientes. Todo ello amenizado con la música de un Dj, en una fiesta que continúa la noche.
Manuel Negreira
Fiesta del 50 aniversario del Mesón do Pulpo (6)
1.
Una gran paella para compartir
Los propietaros agasajaron a sus clientes, amigos y vecinos con una paella gigante, entre otras viandas
Manuel Negreira
Fiesta del 50 aniversario del Mesón do Pulpo (11)
1.
Gran ambiente para disfrutar de una jornada especial
Clientes, amigos y vecinos se sumaron a la fiesta
Manuel Negreira
Fiesta del 50 aniversario del Mesón do Pulpo (7)
1.
Fiesta del 50 aniversario del Mesón do Pulpo 
La animación comenzó ya por la mañana y desde el mediodía hubo un gran ambiente con música y tapeo hasta bien entrada la tarde. ​ ​No faltó una paella gigante y empanada, con la que se agasajó a amigos, vecinos y clientes. Todo ello amenizado con la música de un Dj, en una fiesta que continúa la noche.
Manuel Negreira
Fiesta del 50 aniversario del Mesón do Pulpo (8)
1.
Fiesta del 50 aniversario del Mesón do Pulpo
Clientes, amigos y vecinos se sumaron a la celebración
Manuel Negreira
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1.
Gran ambiente desde por la mañana
La animación comenzó ya por la mañana y desde el mediodía hubo un gran ambiente con música y tapeo hasta bien entrada la tarde. ​ ​No faltó una paella gigante y empanada, con la que se agasajó a amigos, vecinos y clientes. Todo ello amenizado con la música de un Dj, en una fiesta que continúa la noche.
Manuel Negreira
Fiesta del 50 aniversario del Mesón do Pulpo (10)
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Fiesta del 50 aniversario del Mesón do Pulpo 
Amigos, clientes y vecinos se sumaron a la celebración
Manuel Negreira

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