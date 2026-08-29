50º aniversario del Mesón do Pulpo, en imágenes

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Gran ambiente desde por la mañana

La animación comenzó ya por la mañana y desde el mediodía hubo un gran ambiente con música y tapeo hasta bien entrada la tarde. ​ ​No faltó una paella gigante y empanada, con la que se agasajó a amigos, vecinos y clientes. Todo ello amenizado con la música de un Dj, en una fiesta que continúa la noche.

Manuel Negreira