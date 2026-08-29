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La segunda jornada de Berocasión, en imágenes

Se lleva a cabo todo el fin de semana en el Rego da Balsa de Carballo

Redacción Carballo
29/08/2026 17:10
Segunda jornada de Berocasión (6)
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