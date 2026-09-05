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Este sábado el municipio celebró el día grande de la Virgen del Carmen con miles de personas participando en las procesiones por mar y tierra
Fisterra demuestra su devoción por el Carmen
Este sábado el municipio celebró el día grande de la Virgen del Carmen con miles de personas participando en las procesiones por mar y tierra
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Procesión de la Virgen del Carmen en Fisterra
Fisterra celebró este sábado el día grande de la Virgen del Carmen con miles de personas que se volcaron con las procesiones por tierra y mar
Darío Gómez
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Procesión de la Virgen del Carmen en Fisterra
Fisterra celebró este sábado el día grande de la Virgen del Carmen con miles de personas que se volcaron con las procesiones por tierra y mar
Darío Gómez
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Procesión de la Virgen del Carmen en Fisterra
Fisterra celebró este sábado el día grande de la Virgen del Carmen con miles de personas que se volcaron con las procesiones por tierra y mar
Darío Gómez
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Procesión de la Virgen del Carmen en Fisterra
Fisterra celebró este sábado el día grande de la Virgen del Carmen con miles de personas que se volcaron con las procesiones por tierra y mar
Darío Gómez
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Procesión de la Virgen del Carmen en Fisterra
Fisterra celebró este sábado el día grande de la Virgen del Carmen con miles de personas que se volcaron con las procesiones por tierra y mar
Darío Gómez
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Procesión de la Virgen del Carmen en Fisterra
Fisterra celebró este sábado el día grande de la Virgen del Carmen con miles de personas que se volcaron con las procesiones por tierra y mar
Darío Gómez
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Procesión de la Virgen del Carmen en Fisterra
Fisterra celebró este sábado el día grande de la Virgen del Carmen con miles de personas que se volcaron con las procesiones por tierra y mar
Darío Gómez
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Procesión de la Virgen del Carmen en Fisterra
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Procesión de la Virgen del Carmen en Fisterra
Fisterra celebró este sábado el día grande de la Virgen del Carmen con miles de personas que se volcaron con las procesiones por tierra y mar
Darío Gómez
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Procesión de la Virgen del Carmen en Fisterra
Fisterra celebró este sábado el día grande de la Virgen del Carmen con miles de personas que se volcaron con las procesiones por tierra y mar
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Procesión de la Virgen del Carmen en Fisterra
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Procesión de la Virgen del Carmen en Fisterra
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Procesión de la Virgen del Carmen en Fisterra
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Procesión de la Virgen del Carmen en Fisterra
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