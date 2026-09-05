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Diario de Ferrol

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Sardinas y calor en las Festas da Milagrosa

Los vecinos del barrio carballés disfrutaron de una sardiñada con motivo de las fiestas

Raúl López
05/09/2026 18:50
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
1.
Concurrida sardiñada por las fiestas de A Milagrosa de Carballo
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
Raúl López Molina
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
1.
Concurrida sardiñada por las fiestas de A Milagrosa de Carballo
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
Raúl López Molina
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
1.
Concurrida sardiñada por las fiestas de A Milagrosa de Carballo
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
Raúl López Molina
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
1.
Concurrida sardiñada por las fiestas de A Milagrosa de Carballo
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
Raúl López Molina
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
1.
Concurrida sardiñada por las fiestas de A Milagrosa de Carballo
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
Raúl López Molina
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
1.
Concurrida sardiñada por las fiestas de A Milagrosa de Carballo
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
Raúl López Molina
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
1.
Concurrida sardiñada por las fiestas de A Milagrosa de Carballo
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
Raúl López Molina
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
1.
Concurrida sardiñada por las fiestas de A Milagrosa de Carballo
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
Raúl López Molina
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
1.
Concurrida sardiñada por las fiestas de A Milagrosa de Carballo
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
Raúl López Molina
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
1.
Concurrida sardiñada por las fiestas de A Milagrosa de Carballo
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
Raúl López Molina
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
1.
Concurrida sardiñada por las fiestas de A Milagrosa de Carballo
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
Raúl López Molina
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
1.
Concurrida sardiñada por las fiestas de A Milagrosa de Carballo
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
Raúl López Molina
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
1.
Concurrida sardiñada por las fiestas de A Milagrosa de Carballo
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
Raúl López Molina
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
1.
Concurrida sardiñada por las fiestas de A Milagrosa de Carballo
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
Raúl López Molina
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
1.
Concurrida sardiñada por las fiestas de A Milagrosa de Carballo
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
Raúl López Molina
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
1.
Concurrida sardiñada por las fiestas de A Milagrosa de Carballo
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
Raúl López Molina
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
1.
Concurrida sardiñada por las fiestas de A Milagrosa de Carballo
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
Raúl López Molina
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
1.
Concurrida sardiñada por las fiestas de A Milagrosa de Carballo
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
Raúl López Molina
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
1.
Concurrida sardiñada por las fiestas de A Milagrosa de Carballo
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
Raúl López Molina
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
1.
Concurrida sardiñada por las fiestas de A Milagrosa de Carballo
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
Raúl López Molina
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
1.
Concurrida sardiñada por las fiestas de A Milagrosa de Carballo
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
Raúl López Molina
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
1.
Concurrida sardiñada por las fiestas de A Milagrosa de Carballo
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
Raúl López Molina
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
1.
Concurrida sardiñada por las fiestas de A Milagrosa de Carballo
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
Raúl López Molina
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
1.
Concurrida sardiñada por las fiestas de A Milagrosa de Carballo
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
Raúl López Molina
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
1.
Concurrida sardiñada por las fiestas de A Milagrosa de Carballo
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas
Raúl López Molina

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El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestas

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