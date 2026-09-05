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Tarde de diversión y trabajo en A Milagrosa
La elaboración de las alfombras florales centra la actividad de las últimas horas en el barrio carballés para el día grande
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Tarde de diversión y trabajo en el barrio de A Milagrosa
La baixada de carros de bola y la elaboración de las alfombras florales centran la atención de la tarde de fiestas en A Milagrosa
Raúl López Molina
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Tarde de diversión y trabajo en el barrio de A Milagrosa
La baixada de carros de bola y la elaboración de las alfombras florales centran la atención de la tarde de fiestas en A Milagrosa
Raúl López Molina
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Raúl López Molina