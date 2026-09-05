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Tarde de diversión y trabajo en A Milagrosa

La elaboración de las alfombras florales centra la actividad de las últimas horas en el barrio carballés para el día grande

Raúl López
05/09/2026 20:22
La baixada de carros de bola y la elaboración de las alfombras florales centran la atención de la tarde de fiestas en A Milagrosa
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Tarde de diversión y trabajo en el barrio de A Milagrosa
La baixada de carros de bola y la elaboración de las alfombras florales centran la atención de la tarde de fiestas en A Milagrosa
Raúl López Molina
La baixada de carros de bola y la elaboración de las alfombras florales centran la atención de la tarde de fiestas en A Milagrosa
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Tarde de diversión y trabajo en el barrio de A Milagrosa
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Raúl López Molina
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Raúl López Molina
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