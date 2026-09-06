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Así fue la subida de la Virxe dos Milagres a la ermita
La Virxe dos Milagres ya espera a los miles de romeros que durante esta semana subirán hasta el santuario de Caión
1.
Multitudinaria subida de la Virxe dos Milagres hasta la ermita de Caión
Miles de romeros acompañaron a la Virxe dos Milagros hasta la ermita de Caión
Raúl López Molina
1.
Multitudinaria subida de la Virxe dos Milagres hasta la ermita de Caión
Miles de romeros acompañaron a la Virxe dos Milagros hasta la ermita de Caión
Raúl López Molina
1.
Multitudinaria subida de la Virxe dos Milagres hasta la ermita de Caión
Miles de romeros acompañaron a la Virxe dos Milagros hasta la ermita de Caión
Raúl López Molina
1.
Multitudinaria subida de la Virxe dos Milagres hasta la ermita de Caión
Miles de romeros acompañaron a la Virxe dos Milagros hasta la ermita de Caión
Raúl López Molina
1.
Multitudinaria subida de la Virxe dos Milagres hasta la ermita de Caión
Miles de romeros acompañaron a la Virxe dos Milagros hasta la ermita de Caión
Raúl López Molina
1.
Multitudinaria subida de la Virxe dos Milagres hasta la ermita de Caión
Miles de romeros acompañaron a la Virxe dos Milagros hasta la ermita de Caión
Raúl López Molina
1.
Multitudinaria subida de la Virxe dos Milagres hasta la ermita de Caión
Miles de romeros acompañaron a la Virxe dos Milagros hasta la ermita de Caión
Raúl López Molina
1.
Multitudinaria subida de la Virxe dos Milagres hasta la ermita de Caión
Miles de romeros acompañaron a la Virxe dos Milagros hasta la ermita de Caión
Raúl López Molina
1.
Multitudinaria subida de la Virxe dos Milagres hasta la ermita de Caión
Miles de romeros acompañaron a la Virxe dos Milagros hasta la ermita de Caión
Raúl López Molina
1.
Multitudinaria subida de la Virxe dos Milagres hasta la ermita de Caión
Miles de romeros acompañaron a la Virxe dos Milagros hasta la ermita de Caión
Raúl López Molina
1.
Multitudinaria subida de la Virxe dos Milagres hasta la ermita de Caión
Miles de romeros acompañaron a la Virxe dos Milagros hasta la ermita de Caión
Raúl López Molina
1.
Multitudinaria subida de la Virxe dos Milagres hasta la ermita de Caión
Miles de romeros acompañaron a la Virxe dos Milagros hasta la ermita de Caión
Raúl López Molina
1.
Multitudinaria subida de la Virxe dos Milagres hasta la ermita de Caión
Miles de romeros acompañaron a la Virxe dos Milagros hasta la ermita de Caión
Raúl López Molina
1.
Multitudinaria subida de la Virxe dos Milagres hasta la ermita de Caión
Miles de romeros acompañaron a la Virxe dos Milagros hasta la ermita de Caión
Raúl López Molina
1.
Multitudinaria subida de la Virxe dos Milagres hasta la ermita de Caión
Miles de romeros acompañaron a la Virxe dos Milagros hasta la ermita de Caión
Raúl López Molina
1.
Multitudinaria subida de la Virxe dos Milagres hasta la ermita de Caión
Miles de romeros acompañaron a la Virxe dos Milagros hasta la ermita de Caión
Raúl López Molina
1.
Multitudinaria subida de la Virxe dos Milagres hasta la ermita de Caión
Miles de romeros acompañaron a la Virxe dos Milagros hasta la ermita de Caión
Raúl López Molina
1.
Multitudinaria subida de la Virxe dos Milagres hasta la ermita de Caión
Miles de romeros acompañaron a la Virxe dos Milagros hasta la ermita de Caión
Raúl López Molina
1.
Multitudinaria subida de la Virxe dos Milagres hasta la ermita de Caión
Miles de romeros acompañaron a la Virxe dos Milagros hasta la ermita de Caión
Raúl López Molina
1.
Multitudinaria subida de la Virxe dos Milagres hasta la ermita de Caión
Miles de romeros acompañaron a la Virxe dos Milagros hasta la ermita de Caión
Raúl López Molina