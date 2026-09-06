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Devoción y colorido en el día grande de A Milagrosa

El barrio carballés se volcó con su patrona en el día grande de los festejos

Raúl López
06/09/2026 15:45
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este domingo por todo lo alto el día grande de su patrona con una concurrida y vistosa procesión
1.
Carballo honra a la Virxe da Milagrosa
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este domingo por todo lo alto el día grande de su patrona con una concurrida y vistosa procesión
Raúl López Molina
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este domingo por todo lo alto el día grande de su patrona con una concurrida y vistosa procesión
1.
Carballo honra a la Virxe da Milagrosa
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este domingo por todo lo alto el día grande de su patrona con una concurrida y vistosa procesión
Raúl López Molina
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este domingo por todo lo alto el día grande de su patrona con una concurrida y vistosa procesión
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Carballo honra a la Virxe da Milagrosa
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este domingo por todo lo alto el día grande de su patrona con una concurrida y vistosa procesión
Raúl López Molina
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Carballo honra a la Virxe da Milagrosa
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este domingo por todo lo alto el día grande de su patrona con una concurrida y vistosa procesión
Raúl López Molina
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Carballo honra a la Virxe da Milagrosa
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este domingo por todo lo alto el día grande de su patrona con una concurrida y vistosa procesión
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Carballo honra a la Virxe da Milagrosa
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Raúl López Molina
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