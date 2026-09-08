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La lluvia empaña en día grande de Os Milagres de Caión

La Virgen salió en procesión, pero dentro de la carpa instalada para resguardarse del agua durante la romería

Mar Casal
08/09/2026 16:30
La lluvia empañó la celebración de la romería, aunque cientos de personas acudieron a honrar a la Virxe dos Milagres en su día grande
1.
Día grande de los Milagres de Caión
La lluvia empañó la celebración de la romería, aunque cientos de personas acudieron a honrar a la Virxe dos Milagres en su día grande
Mar Casal
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