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La lluvia empaña en día grande de Os Milagres de Caión
La Virgen salió en procesión, pero dentro de la carpa instalada para resguardarse del agua durante la romería
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Día grande de los Milagres de Caión
La lluvia empañó la celebración de la romería, aunque cientos de personas acudieron a honrar a la Virxe dos Milagres en su día grande
Mar Casal
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Día grande de los Milagres de Caión
La lluvia empañó la celebración de la romería, aunque cientos de personas acudieron a honrar a la Virxe dos Milagres en su día grande
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