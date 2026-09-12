Galerías
El 23º Autocrós de Carballo, en imágenes
El espectáculo regresó al circuito de Bértoa
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23º Autocrós de Carballo
El carballés Beto Lorenzo, celebra el triunfo en carcross subido a su vehículo
Raúl López
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23º Autocrós de Carballo
Un momento de la competición de Beto Lorenzo
Raúl López
1.
Triunfo de Beto Lorenzo en carcross
El piloto carballés, en un momento de la final
Raúl López
1.
Triunfo de Beto Lorenzo en carcross
El piloto carballés, a los mandos de su Lifelive
Raúl López
1.
Jon Ander López gana en Clase II
El piloto celebra el triunfo subido a su coche
Raúl López
1.
23ª Autocrós de Carballo
23º Autocrós de Carballo
Raúl López
1.
Triunfo de Jon Ander López en Clase II
El piloto, en un momento de la final
Raúl López
1.
Álex Vecino gana en Clase I
Podio de la categoría, con Vecino, Javier Lea y Juan Ángel Rodríguez
Raúl López
1.
Triunfo de Álex Vecino en Clase I
El piloto de Máis Motor, durante la competición
Raúl López
1.
Podio de carcross
Beto Lorenzo, junto a Andrés Iglesias y Daniel Vázquez Reino
Raúl López
1.
23º Autocrós de Carballo
23º Autocrós de Carballo
Raúl López
1.
23º Autocrós de Carballo
Darío Calviño, de Cerceda, durante la competición
Raúl López
1.
23º Autocrós de Carballo
23º Autocrós de Carballo
Raúl López
1.
23º Autocrós de Carballo
El público disfrutó del espectáculo
Raúl López
1.
23º Autocrós de Carballo
23º Autocrós de Carballo
Raúl López
1.
23º Autocrós de Carballo
23º Autocrós de Carballo
Raúl López
1.
23º Autocrós de Carballo
El público disfrutó del espectáculo
Raúl López
1.
Podio de carcross júnior
Joao Agra Traila, junto a Mateo Villar y Aron Cid
RaÃºl LÃ³pez Molina
1.
Joao Traila celebra su triunfo
El piloto portugués fue el más rápido en carcross júnior
Raúl López
1.
Joao Traila gana en carcross júnior
23º Autocrós de Carballo
Raúl López
1.
Joao Traila gana en carcross júnior
23º Autocrós de Carballo
Raúl López
1.
23º Autocrós de Carballo
23º Autocrós de Carballo
Raúl López
1.
23º Autocrós de Carballo
23º Autocrós de Carballo
Raúl López
1.
23º Autocrós de Carballo
23º Autocrós de Carballo
Raúl López
1.
Podio de Clase II
Jon Ander López, junto a Martín Castro y Carlos Santos
Raúl López
1.
23º Autocrós de Carballo
23º Autocrós de Carballo
Raúl López