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Diario de Ferrol

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Galerías

El 23º Autocrós de Carballo, en imágenes

El espectáculo regresó al circuito de Bértoa

Rosa Balsa
12/09/2026 21:39
23º Autocrós de Carballo (19)
1.
23º Autocrós de Carballo 
El carballés Beto Lorenzo, celebra el triunfo en carcross subido a su vehículo
Raúl López
23º Autocrós de Carballo (14)
1.
23º Autocrós de Carballo 
Un momento de la competición de Beto Lorenzo
Raúl López
23º Autocrós de Carballo (15)
1.
Triunfo de Beto Lorenzo en carcross
El piloto carballés, en un momento de la final
Raúl López
23º Autocrós de Carballo (18)
1.
Triunfo de Beto Lorenzo en carcross
El piloto carballés, a los mandos de su Lifelive
Raúl López
23º Autocrós de Carballo (26)
1.
Jon Ander López gana en Clase II
El piloto celebra el triunfo subido a su coche
Raúl López
23º Autocrós de Carballo (24)
1.
23ª Autocrós de Carballo
23º Autocrós de Carballo 
Raúl López
23º Autocrós de Carballo (25)
1.
Triunfo de Jon Ander López en Clase II
El piloto, en un momento de la final 
Raúl López
23º Autocrós de Carballo (23)
1.
Álex Vecino gana en Clase I
Podio de la categoría, con Vecino, Javier Lea y Juan Ángel Rodríguez
Raúl López
23º Autocrós de Carballo (22)
1.
Triunfo de Álex Vecino en Clase I
El piloto de Máis Motor, durante la competición
Raúl López
23º Autocrós de Carballo (20)
1.
Podio de carcross
Beto Lorenzo, junto a Andrés Iglesias y Daniel Vázquez Reino
Raúl López
23º Autocrós de Carballo (21)
1.
23º Autocrós de Carballo
23º Autocrós de Carballo
Raúl López
23º Autocrós de Carballo (17)
1.
23º Autocrós de Carballo 
Darío Calviño, de Cerceda, durante la competición
Raúl López
23º Autocrós de Carballo (16)
1.
23º Autocrós de Carballo 
23º Autocrós de Carballo
Raúl López
23º Autocrós de Carballo (13)
1.
23º Autocrós de Carballo 
El público disfrutó del espectáculo
Raúl López
23º Autocrós de Carballo (12)
1.
23º Autocrós de Carballo
23º Autocrós de Carballo 
Raúl López
23º Autocrós de Carballo (11)
1.
23º Autocrós de Carballo 
23º Autocrós de Carballo
Raúl López
23º Autocrós de Carballo (10)
1.
23º Autocrós de Carballo
El público disfrutó del espectáculo
Raúl López
23º Autocrós de Carballo (9)
1.
Podio de carcross júnior
Joao Agra Traila, junto a Mateo Villar y Aron Cid
RaÃºl LÃ³pez Molina
23º Autocrós de Carballo (8)
1.
Joao Traila celebra su triunfo
El piloto portugués fue el más rápido en carcross júnior
Raúl López
23º Autocrós de Carballo (7)
1.
Joao Traila gana en carcross júnior
23º Autocrós de Carballo 
Raúl López
23º Autocrós de Carballo (6)
1.
Joao Traila gana en carcross júnior
23º Autocrós de Carballo 
Raúl López
23º Autocrós de Carballo (5)
1.
23º Autocrós de Carballo
23º Autocrós de Carballo 
Raúl López
23º Autocrós de Carballo (4)
1.
23º Autocrós de Carballo
23º Autocrós de Carballo 
Raúl López
23º Autocrós de Carballo (3)
1.
23º Autocrós de Carballo 
23º Autocrós de Carballo 
Raúl López
23º Autocrós de Carballo (1)
1.
Podio de Clase II
Jon Ander López, junto a Martín Castro y Carlos Santos
Raúl López
23º Autocrós de Carballo (2)
1.
23º Autocrós de Carballo 
23º Autocrós de Carballo 
Raúl López

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