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Diario de Ferrol

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Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión

Finaliza la romería mariana que comenzaba el pasado domingo

Redacción Carballo
13/09/2026 16:38
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (18)
1.
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (18)
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (18)
RaÃºl LÃ³pez Molina
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (17)
1.
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (17)
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (17)
RaÃºl LÃ³pez Molina
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (16)
1.
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (16)
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (16)
RaÃºl LÃ³pez Molina
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (21)
1.
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (21)
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (21)
RaÃºl LÃ³pez Molina
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (20)
1.
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (20)
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (20)
RaÃºl LÃ³pez Molina
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (22)
1.
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (22)
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (22)
RaÃºl LÃ³pez Molina
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (23)
1.
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (23)
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (23)
RaÃºl LÃ³pez Molina
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (19)
1.
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (19)
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (19)
RaÃºl LÃ³pez Molina
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (24)
1.
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (24)
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (24)
RaÃºl LÃ³pez Molina
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (26)
1.
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (26)
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (26)
RaÃºl LÃ³pez Molina
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (25)
1.
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (25)
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (25)
RaÃºl LÃ³pez Molina
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (27)
1.
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (27)
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (27)
RaÃºl LÃ³pez Molina
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (14)
1.
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (14)
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (14)
RaÃºl LÃ³pez Molina
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (15)
1.
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (15)
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (15)
RaÃºl LÃ³pez Molina
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (13)
1.
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (13)
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (13)
RaÃºl LÃ³pez Molina
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (11)
1.
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (11)
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (11)
RaÃºl LÃ³pez Molina
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (12)
1.
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (12)
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (12)
RaÃºl LÃ³pez Molina
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (10)
1.
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (10)
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (10)
RaÃºl LÃ³pez Molina
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (7)
1.
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (7)
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (7)
RaÃºl LÃ³pez Molina
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (6)
1.
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (6)
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (6)
RaÃºl LÃ³pez Molina
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (8)
1.
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (8)
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (8)
RaÃºl LÃ³pez Molina
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (9)
1.
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (9)
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (9)
RaÃºl LÃ³pez Molina
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (5)
1.
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (5)
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (5)
RaÃºl LÃ³pez Molina
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (4)
1.
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Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (1)
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Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (1)
Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (1)
Raúl López

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