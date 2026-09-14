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Caixa Rural aterriza en Carballo

Este lunes, Caixa Rural inauguró su local en la calle Desiderio Varela con una amplia representación de la sociedad carballesa

Mar Casal
14/09/2026 20:36
Una amplia representación de la sociedad carballesa participó esta tarde en la inauguración
1.
Acto de inauguración de Caixa Rural en Carballo
Una amplia representación de la sociedad carballesa participó esta tarde en la inauguración
Mar Casal
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