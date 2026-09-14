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Caixa Rural aterriza en Carballo
Este lunes, Caixa Rural inauguró su local en la calle Desiderio Varela con una amplia representación de la sociedad carballesa
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Acto de inauguración de Caixa Rural en Carballo
Una amplia representación de la sociedad carballesa participó esta tarde en la inauguración
Mar Casal
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