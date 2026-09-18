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Concurrida reapertura del LIDL de Carballo
El establecimiento reabrió este viernes tras una reforma en la que la empresa ha invertido más de tres millones de euros y ha incrementado la superficie hasta superar los 1.400 m2
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Reapertura del LIDL en Carballo (26)
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Reapertura del LIDL en Carballo (29)
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Reapertura del LIDL en Carballo (28)
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Reapertura del LIDL en Carballo (27)
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Reapertura del LIDL en Carballo (23)
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Reapertura del LIDL en Carballo (25)
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Reapertura del LIDL en Carballo (24)
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Reapertura del LIDL en Carballo (21)
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Reapertura del LIDL en Carballo (20)
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Reapertura del LIDL en Carballo (19)
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Reapertura del LIDL en Carballo (18)
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Reapertura del LIDL en Carballo (17)
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Reapertura del LIDL en Carballo (16)
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Reapertura del LIDL en Carballo (11)
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Reapertura del LIDL en Carballo (9)
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Reapertura del LIDL en Carballo (8)
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Reapertura del LIDL en Carballo (3)
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Reapertura del LIDL en Carballo (2)
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Reapertura del LIDL en Carballo (1)
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Mar Casal