Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Imágenes del gran recibimiento brindado a Alberto y Jesús en Fornelos

Fotos: AVV A Fonte de Fornelos

Redacción Carballo
21/09/2026 21:00
Alberto y Jesús 2026 (5)
1.
Alberto y Jesús 2026 (5)
Alberto y Jesús 2026 (5)
Alberto y Jesús 2026 (8)
1.
Alberto y Jesús 2026 (8)
Alberto y Jesús 2026 (8)
Alberto y Jesús 2026 (7)
1.
Alberto y Jesús 2026 (7)
Alberto y Jesús 2026 (7)
AVV A Fonte de Fornelos
Alberto y Jesús 2026 (6)
1.
Alberto y Jesús 2026 (6)
Alberto y Jesús 2026 (6)
Alberto y Jesús 2026 (4)
1.
Alberto y Jesús 2026 (4)
Alberto y Jesús 2026 (4)
Alberto y Jesús 2026 (3)
1.
Alberto y Jesús 2026 (3)
Alberto y Jesús 2026 (3)
Alberto y Jesús 2026 (2)
1.
Alberto y Jesús 2026 (2)
Alberto y Jesús 2026 (2)

Lo más leído

Te puede interesar

Alberto y Jesús 2026 (5)

Imágenes del gran recibimiento brindado a Alberto y Jesús en Fornelos
redacción carballo
festa da pataca 2026 31 (29)

La Festa da Pataca en imágenes
Raúl López
sardiñada coristanco 2026-001 (16)

Mucho ambiente en la sardiñada popular del sábado en Coristanco
Raúl López
atlantis carballo-001 (16)

La I Atlantis Race Carballo en imágenes
Raúl López