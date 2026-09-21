Galerías
Imágenes del gran recibimiento brindado a Alberto y Jesús en Fornelos
Fotos: AVV A Fonte de Fornelos
1.
Alberto y Jesús 2026 (5)
Alberto y Jesús 2026 (5)
1.
Alberto y Jesús 2026 (8)
Alberto y Jesús 2026 (8)
1.
Alberto y Jesús 2026 (7)
Alberto y Jesús 2026 (7)
AVV A Fonte de Fornelos
1.
Alberto y Jesús 2026 (6)
Alberto y Jesús 2026 (6)
1.
Alberto y Jesús 2026 (4)
Alberto y Jesús 2026 (4)
1.
Alberto y Jesús 2026 (3)
Alberto y Jesús 2026 (3)
1.
Alberto y Jesús 2026 (2)
Alberto y Jesús 2026 (2)