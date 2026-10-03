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Noicela disfruta de su III Gran Pulpada
Noicela, en Baldaio (Carballo) disfruta este sábado de su III Gran Pulpada en la pista polideportiva de Imende. La cita comenzó a las 14.30 horas organizada por la comisión de fiestas
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En imágenes, la III Gran Pulpada de Noicela
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Raúl López
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