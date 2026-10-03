Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Noicela disfruta de su III Gran Pulpada

Noicela, en Baldaio (Carballo) disfruta este sábado de su III Gran Pulpada en la pista polideportiva de Imende. La cita comenzó a las 14.30 horas organizada por la comisión de fiestas

Raúl López
03/10/2026 17:43
pulpada noicela-004
1.
En imágenes, la III Gran Pulpada de Noicela
pulpada noicela-004
Raúl López
pulpada noicela-005
1.
En imágenes, la III Gran Pulpada de Noicela
pulpada noicela-005
Raúl López
pulpada noicela-008
1.
En imágenes, la III Gran Pulpada de Noicela
pulpada noicela-008
Raúl López
pulpada noicela-007
1.
En imágenes, la III Gran Pulpada de Noicela
pulpada noicela-007
Raúl López
pulpada noicela-006
1.
En imágenes, la III Gran Pulpada de Noicela
pulpada noicela-006
Raúl López
pulpada noicela-002
1.
En imágenes, la III Gran Pulpada de Noicela
pulpada noicela-002
Raúl López
pulpada noicela-001
1.
En imágenes, la III Gran Pulpada de Noicela
pulpada noicela-001
Raúl López
pulpada noicela-003
1.
En imágenes, la III Gran Pulpada de Noicela
pulpada noicela-003
Raúl López
pulpada noicela-009
1.
En imágenes, la III Gran Pulpada de Noicela
pulpada noicela-009
Raúl López

Lo más leído

Te puede interesar

Andaina contra el cáncer en Cabana (15)

En imágenes, la andaina contra el cáncer en Cabana
Raúl López
pulpada noicela-004

Noicela disfruta de su III Gran Pulpada
Raúl López
Marcha BTT Polas Cabeiras do Anllóns (50)

XVI Marcha BTT Polas Cabeceiras do Anllóns, en imágenes
Rosa Balsa
Carrera pedestre de Malpica (43)

La IX carrera pedestre de Malpica, en imágenes
redacción carballo