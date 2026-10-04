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Los carballeses desbordan solidaridad
Una marea verde tomó Carballo este domingo para participar en la andaina contra el cáncer
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Andaina contra el cáncer de Carballo
Los carballeses volvieron a volcarse en la lucha contra el cáncer en una nueva edición de la andaina organizada por la mesa local
Raúl López Molina
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Andaina contra el cáncer de Carballo
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