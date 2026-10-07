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Recepción a los campeones del club Narani

El alcalde carballés, Daniel Pérez, recibió este miércoles al club Narani de Taekwon-do ITF, con el campeón del mundo Manuel Carracedo y la subcampeona Adriana Lista

Mar Casal
07/10/2026 21:02
Recepción al club de Taekwondo Narani de Carballo (18)
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Adriana Lista y Manuel Carracedo
Manuel Carracedo se proclamó campeón del mundo en la modalidad de combate por equipos, formando parte del conjunto de la selección española y consiguiendo así uno de los grandes éxitos de su trayectoria deportiva. Por su parte, Adriana Lista logró la medalla de plata en Tuls IV-VI DAN, alcanzando la final y proclamándose subcampeona del mundo tras enfrentarse a la italiana Silvia Farigu, una de las grandes referentes internacionales de esta modalidad. 
Mar Casal
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Éxito del club Narani de Carballo
El Club Taekwon-Do ITF Carballo ha comenzado la temporada 2026/27 con excelentes resultados en la Copa del Mundo de Taekwon-Do ITF, celebrada en Benidorm del 28 de septiembre al 3 de octubre. En esta importante competición internacional participaron los deportistas del club Adriana Lista, Manuel Carracedo, Jorge Gago y Manuel Riveiro, acompañados por el Sabunim Adrián Torres, que ejerció como coach del equipo.
Mar Casal
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Recepción al club de Taekwondo Narani de Carballo
El alcalde, Daniel Pérez, y el edil de Deportes, Daniel Barreiro recibieron a los campeones y al equipo en la alcaldía
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Recepción al club de Taekwondo Narani de Carballo 
El alcalde, Daniel Pérez, y el edil de Deportes, Daniel Barreiro recibieron a los campeones y al equipo en la alcaldía
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Recepción al club de Taekwondo Narani de Carballo 
El alcalde, Daniel Pérez, y el edil de Deportes, Daniel Barreiro recibieron a los campeones y al equipo en la alcaldía
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Recepción al club de Taekwondo Narani de Carballo (14)
Recepción al club de Taekwondo Narani de Carballo (14)
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Recepción al club de Taekwondo Narani de Carballo 
El alcalde, Daniel Pérez, y el edil de Deportes, Daniel Barreiro, con Manuel Carracedo y Adriana Lista
Mar Casal
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Recepción al club de Taekwondo Narani de Carballo 
El alcalde, Daniel Pérez, y el edil de Deportes, Daniel Barreiro, con Adriana Lista y Manuel Carracedo
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Recepción al club de Taekwondo Narani de Carballo 
El alcalde, Daniel Pérez, y el edil de Deportes, Daniel Barreiro recibieron a los campeones y al equipo en la alcaldía
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Recepción al club de Taekwondo Narani de Carballo 
Recepción al club de Taekwondo Narani de Carballo
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Firmando en el Libro de Honra do Deporte
El campeón del mundo Manuel Carracedo firmando en el libro 
Mar Casal
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Recepción al club de Taekwondo Narani de Carballo 
Pastor Carracedo, Adriana Lista, Daniel Pérez, Manuel Carracedo y Daniel Barreiro
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Recepción al club de Taekwondo Narani de Carballo (1)
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Recepción al club de Taekwondo Narani de Carballo 
Recepción al club de Taekwondo Narani de Carballo
Mar Casal
Taekwondo narani
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Recepción al club Narani en Carballo
Taekwondo
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