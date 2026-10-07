Recepción a los campeones del club Narani

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Adriana Lista y Manuel Carracedo

Manuel Carracedo se proclamó campeón del mundo en la modalidad de combate por equipos, formando parte del conjunto de la selección española y consiguiendo así uno de los grandes éxitos de su trayectoria deportiva. Por su parte, Adriana Lista logró la medalla de plata en Tuls IV-VI DAN, alcanzando la final y proclamándose subcampeona del mundo tras enfrentarse a la italiana Silvia Farigu, una de las grandes referentes internacionales de esta modalidad.

Mar Casal